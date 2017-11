Sospechan mano negra en exoneración a Sinhué

Publicidad



“Las pruebas que presentaron PRI,PVE y Morena así como las investigaciones periodísticas son contundentes del uso de recursos públicos para posicionar la imagen del delfín de Márquez. Tal pareciera que no hay imparcialidad en las instituciones y que el gobernador las tiene secuestradas para lograr sus fines políticos. A toda costa quiere tapar el cochinero qué hay en su administración”.



“Siempre va a quedar a duda si se actuó con apego al derecho. Siempre va a quedar la duda en esta resolución del tribunal”, agregó Jacobo.



Dirigentes del PRI, y del Verde Ecologistaa quien acusaron de utilizar recursos públicos cuando era Secretario de Desarrollo Humano del Estado, para promoverse como candidato a la gubernatura.La diputada Federaldijo que eran alarmante que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato haya perdonado al candidato de Miguel Márquez a sucederlo en el gobierno.Bárbara destacó que no es la primera vez que Márquez y sus secuaces utilizan dinero público para permanecer o lograr quedarse en el poder. Fue evidente en la elección del 2015 y no solo en León si no en los municipios más grandes del Estado.Y advirtió:Por su parte la dirigente estatal del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, dijo que la decisión del tribunal no corresponde a la contundencia de las pruebas que se presentaron.Bety añadió que no está de acuerdo y van a impugnar la resolución porque si hay pruebas contundentes.Por su parte el dirigente municipal del PRI Denny Méndez Pérez, lamentó la decisión del Tribunal y señaló que eso evidencia que el gobierno está detrás de todo y que en el 2018 se tendrá una elección de estado.Por su parte el dirigente de la CROM, Jacobo Cabrera Lara, apuntó que el gobierno está interviniendo y queda la duda.