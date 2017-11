Publicidad

Muy temprano ayer, el gobernador Miguel Márquez se reunió en Guanajuato Capital con alcaldes panistas para hacer una revisión de lo que le tocará a Guanajuato del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2018.Los alcaldes andan nerviosos, pues aunque todo indica que el próximo año Guanajuato recibirá más recursos federales que éste, los municipios tienen una larga lista de pendientes que sacar para el 2018.En año electoral nadie se puede dar el lujo de llegar a la contienda con ofertas incumplidas, sobre todo ahora que todos los alcaldes panistas sueñas con la reelección.En la revisión que el gobernador Miguel Márquez Márquez hizo del Presupuesto de Egresos de la Federación se encontró con que al menos 200 millones de pesos fueron asignados a proyectos que ya están hechos.Lo curioso es que estas obras son precisamente de la cartera federal, por lo que no queda claro cómo es que le vuelven a asignar recursos a algo que ya se hizo. Ahora la petición del Gobierno de Guanajuato es que esos recursos se reasignen.Esta podría ser una posibilidad para los municipios y seguro el que tendrá mucho trabajo iniciando el 2018 será el secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, pues deberá darse prisa en armar nuevas carpetas de proyectos para buscar que esos recursos se queden en Guanajuato.Cada alcalde tendrá que hacer su carta a los Reyes Magos para disponer de esta y otras partidas presupuestales federales, pues aunque la bolsa es grande quién sabe si alcance para todos.El presupuesto de la Federación se aprobó pasadas las 4 de la madrugada en la Cámara de Diputados de San Lázaro, allá en Ciudad de México, y la diputada Azul Etcheverry Aranda ya estaba en León un poco después del mediodía, camino a San Miguel de Allende.Entre muchas cosas que platicó durante la pausa que hizo en su viaje, dijo que considera que el “destape” del candidato del PRI a la Presidencia de la República es inminente. Ante el comentario de que sí, al fin que el presupuesto ya salió, nada más contestó con una sonrisa.Lo que sí señaló es que está convencida de que cualquiera que sea el ungido, el resto de los suspirantes que menciona la prensa o el diputado Emilio Gamboa Patrón, se alinearán y trabajarán todos para lograr que el tricolor triunfe en la elección del año próximo, que va a estar más que disputada.También dijo estar convencida de que las reformas que abrieron la posibilidad de que sean candidatos o candidatas quienes no militan en el partido, será un factor que enriquezca la capacidad de competencia del mismo.La mañana de ayer se llevó a cabo la entrega-recepción en la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Municipio. Martha Verónica Velásquez Castro rindió protesta al cargo este jueves en la sesión de Ayuntamiento, pero fue hasta ayer que su antecesor Daniel Campos Lango le entregó las llaves del changarro.De inmediato, la nueva directora comenzó con una evaluación de los funcionarios del primer círculo en esta dependencia. Evaluará sus perfiles y resultados, así que tenga por seguro que muy pronto habrá cambios.Aún no se sabe quiénes estarían en esta lista negra; todo dependerá, dicen, de los resultados de esta evaluación, pero es muy probable que algunos burócratas no cobren hasta la última quincena de este año.Otra tormenta podría estar cerca de caer en el Ayuntamiento leonés, pues por los pasillos de Presidencia cuentan que el próximo lunes en sesión de Ayuntamiento el síndico panista, Carlos Medina Plascencia, podría hacer un segundo pronunciamiento que no les gustará al resto de los integrante del Cabildo.El lunes hay convocatoria para sesión extraordinaria en la que se aprobará la iniciativa de la Ley de Ingresos para el municipio de León para el ejercicio 2018, con la anotación que hizo el alcalde Héctor López Santillana (la semana pasada) de no incluir el aumento al cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).El síndico Medina no vio con buenos ojos que se echara para atrás esta propuesta de incrementar el DAP y así se los hizo saber en la reunión de cabildo azul que tuvieron el jueves, por lo que los integrantes panistas en el Ayuntamiento ven dos escenarios para arrancar la semana.El primero y más probable, dicen, es que el Síndico vote a favor del la Ley de Ingresos con las modificaciones que se le hicieron pero antes dé un posicionamiento; y el segundo, y menos probable, que vote en contra.Después de la sesión de Ayuntamiento, hay convocatoria al Comité de Adquisiciones para votar la autorización del fallo de la licitación para la compra de uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio.La pregunta que queda en el aire es si nuevamente Medina Plascencia, quien preside este Comité, se irá en contra del titular de la Secretaría, Luis Enrique Ramírez Saldaña, a quien tachó de incompetente por el retraso en la compra de chalecos antibalas.Pero quizá la pregunta mayor es qué dirá el resto del cabildo azul, si respaldarán o no al Secretario de Seguridad pero sobre todo al alcalde Héctor López Santillana, pues al menos en el episodio de desencuentros pasados nadie salió en defensa del Primer Edil, ni siquiera el presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, Luis Ernesto Ayala Torres.El gobernador Miguel Márquez Márquez cumple hoy 49 años pero ayer, durante el informe anual de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip), le cantaron “Las Mañanitas” y hasta le llevaron pastel. El encargado de dirigir la porra fue Mario Alberto Morales, presidente consejero del Iacip.