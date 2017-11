Publicidad

El Modelo Estándar de la física de partículas describe tres de las cuatro fuerzas del universo y proporciona una clasificación de las partículas elementales. Este modelo ha sido enormemente exitoso; sin embargo, no es considerado una teoría completa pues deja varios fenómenos sin explicación alguna.Por ejemplo, este modelo no incorpora la teoría de la gravitación, ni explica la expansión del universo debida posiblemente a la energía oscura, de hecho este modelo no explica la materia oscura. Esta materia no ha sido directamente observada y su nombre se debe al hecho de que no emite ni interacciona con la radiación electromagnética ordinaria como la luz, y por tanto es invisible. Su existencia y propiedades se ha inferido de efectos gravitacionales, de la estructura en gran escala del universo, de la formación, evolución y comportamiento de galaxias y de inhomogeneidades del fondo cósmico de microondas, entre otros.De acuerdo con varios modelos cosmológicos, la masa-energía total del universo está constituida solamente por 4.9% de materia ordinaria, 26.8% de materia oscura y 68.3% de energía oscura. Es decir; 95.1% del total de materia-energía del universo está formado por materia-energía oscura, de la que muy poco sabemos. Hasta el momento, ninguna partícula de materia oscura ha sido detectada. Vale señalar que aunque la mayoría de la comunidad de astrónomos acepta la existencia de la materia oscura como la más sencilla y plausible explicación para la evidencia observada, algunos astrónomos han propuesto que modificando la teoría gravitacional actual podrían explicar las observaciones registradas sin necesidad de proponer la existencia de materia adicional como la materia oscura.Con objeto de resolver esta situación de incertidumbre, científicos de la Universidad de Brown en Estados Unidos han propuesto un método para detectar directamente a las elusivas partículas de materia oscura (ver: H. J. Maris, G. M. Seidel, D. Stein, “Dark Matter Detection Using Helium Evaporation and Field Ionization”, Physical Review Letters, 2017; 119).La nueva estrategia para detectar materia oscura está basada en la interacción de partículas de esta materia con helio superfluido. Se pretende alcanzar un rango de detección más amplio que el usado en otros experimentos, la mayoría de los cuales han buscado partículas de materia oscura con masa entre 10 y 10 mil veces la masa de un protón. En este experimento se busca ampliar el rango de detección buscando partículas mucho más ligeras que el protón. Aunque no ha sido detectada, la mayoría de los científicos cree que la materia oscura existe y es la causante de que las galaxias roten del modo en que lo hacen y de que la luz se curve al viajar a través del universo.Se piensa que la materia oscura está formada por partículas que interaccionan muy raramente con la materia ordinaria; sin embargo, nadie sabe exactamente cuáles puedan ser las propiedades de esas elusivas partículas. La mayoría de las teorías predicen que las partículas de materia oscura deben de tener masas iguales a cientos de veces la masa de un protón; sin embargo, dado que ningún experimento ha tenido éxito en encontrar estas partículas muchos científicos piensan que es hora de buscar partículas de materia oscura con masa menor a la de un protón.El nuevo experimento pretende detectar a las partículas de materia oscura en el momento en que colisionan con un núcleo de helio produciendo un fonón (una excitación como la de una onda acústica pero a nivel cuántico), dando como resultado la liberación de un átomo de helio en el vacío del detector. La detección de esos átomos de helio será la señal de que partículas de materia oscura han pasado a través del detector.El experimento anteriormente descrito es de una enorme complejidad técnica y hace uso de las más avanzadas tecnologías disponibles. Todo este enorme esfuerzo es necesario si deseamos eventualmente comprender dónde está más del 95% de la materia y energía del universo.