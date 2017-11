Mi firma por Marichuy

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

. Imposible hacerlo por Margarita de Calderón quien es fruto del sistema de partidos y quien tuvo ya su oportunidad en el PAN de hacer algo por la Patria., tampoco por los demás tránsfugas de partidos que abandonan a su grupo para ver solo por su propio provecho.María de Jesús Patricio Martínez, es médico tradicional nahua, defensora de los derechos humanos y la vocera del Consejo Indígena de Gobierno y quien enfrenta en redes sociales y en eventos, muchas veces, la discriminación que hacemos hacia los más pobres. Ella, eMarichuy plantea una propuesta colectiva, incluyente para los votantes que apoyarán a quienes son realmente independientes y que ha declarado que no recibirá ni un solo peso del INE (Instituto Nacional Electoral).El 15% de los mexicanos viven esta realidad de pobreza y aislamiento; el 55% de los 120 millones que somos, sufren pobreza de acuerdo con el CONEVAL. Ésta es la realidad social que se nos pone enfrente y que evadimos., pues para la candidata independiente Marichuy, representante de los pueblos indígenas, ésta es una limitación real para recabar firmas pues en las comunidades no siempre hay tecnología disponible.Marichuy deberá reunir con el apoyo de la sociedad inteligente y solidaria, las 870 mil firmas de apoyo ciudadano requeridas por la ley para que el INE pueda avalar su candidatura en 2018. Su objetivo, además de recabar las firmas necesarias, es escuchar a los pobres del campo y de la ciudad, indígenas y no indígenas.Ella afirma que “No lleva despensas, ni promesas. Lleva un mensaje más profundo: una invitación a la organización y a la lucha, a la resistencia y a la rebeldía, cada quién según sus modos y sus tiempos”.Es médico tradicional nahua, y como es la vocación de los médicos, los héroes de nuestra sociedad, “fue inspirada a curar por las mujeres mayores que veía de niña atender a los enfermos de susto, espanto, aduendado, bilis, debilidad, o de la canícula”. En 1987, su madre perdió la movilidad de la cintura para abajo. Después de tres años de tratamiento con médicos especialistas sin ver mejoría, decidió pedir asesoría a los curanderos; su mamá volvió a caminar y fue cuando finalmente se comprometió a “seguir aprendiendo para evitar la muerte de todas aquellas personas que no encuentran la cura de sus males”.El levantamiento zapatista en 1994 fue para muchos de nosotros una gran inspiración como para María de Jesús; vio cómo comunidades aún más pobres que la suya se atrevieron a luchar contra el sistema. Ese mismo año fue invitada como representante de su comunidad a participar en un foro nacional indígena, convocado por el movimiento zapatista, en San Cristóbal de la Casas. Fue ahí cuando se percató que los problemas de su comunidad eran los mismos que aquejaban a los demás presentes. Al estar en dicha reunión,En 2001 habló ante el Congreso de la Unión en nombre de las mujeres indígenas de México, “para dejar en claro que el proceso de reconstitución integral de los pueblos indígenas del País es una tarea que incumbe tanto al hombre como a la mujer, en una misma lucha por lograr nuestra plena liberación”.Atrás de ella está la voz, la esperanza de los migrantes, de las empleadas domésticas que migran a la ciudad, de los millones de mexicanos que tenemos algo de sangre y color indígena, de quienes esperan –muchas veces con derrotas-, que sea el futuro mejor para ellos. Por todo lo que representa real y simbólicamente, mi firma está con Marichuy.José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano