Buscan a rector de Universidad de Morelos por enriquecimiento ilícito

El, es buscado por la Unidad de Asistencia Internacional de la PGR y el Instituto Nacional de Migración (INM) para ejecutarinformó el fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez.La petición de ayuda a la PGR y el INM ocurre luego de que elementos de lapero no lo encontraron.En conferencia de prensa, Salazar Núñez afirmó que la búsqueda de Vera Jiménez no atiende a motivos políticos sino a delitos de hechos de corrupcióndijo.El caso se remite a mayo de 2013 cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó unpara abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta "Sin hambre", una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.–a pesar de queuna de las cuales resultó ser la cuestionada Dumago Systems, y presentó posteriormenteEn total, esta empresa recibió, de los cinco proveedores contratados por la UAEM,que firmó la Sedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre.En este contexto, Salazar Núñez afirmó que desde hace seis meses recibió un escrito con denuncias de hechos y una vez investigadas se acumularon otros datos que pueden ser consecutivos del delito de enriquecimiento ilícito.Una vez integrada, la carpeta de investigación se judicializó y se solicitó a un Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones emitir la orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito.Ricardo García Bravo, abogado del rector Vera Jiménez, afirmó que ely aunque explicó a los agentes de la Fiscalía que no era necesario permitió su entrada.García Bravo tomó video del cateo realizado alrededor de las 2:00 horas en elAl lugar acudieron elementos de la Policía Morelos, pero el rector y su esposa no se encontraron en su domicilio.El abogado que encabeza la diligencia dijo al defensor García Bravo que también llevaban orden de aprehensión en contra de María Elena Ávila Guerrero, esposa de Vera Jiménez.El jueves, el rectorpor, expuso en un comunicado de prensa.El rector también acusó una velada amenaza en su contra a través de una nota en redes sociales con una dirección electrónica apócrifa donde, dijo, se describe su asesinato de forma anticipada, sugiriendo que tiene serios conflictos con actores internos de la Universidad y del gobierno del estado, quienes podrían ser en un futuro sus victimarios.al contratar un, pero supuestos yerros de la Fiscalía impidieron la vinculación a proceso al rector de la UAEM.El juez Adolfo González López precisó que el Ministerio Público no entregó la carpeta de investigación completa a la defensa del rector, a pesar de que tuvo un plazo de 15 días, lo cual viola los derechos humanos de Vera Jiménez y el extesorero de la institución.Durante la audiencia de formulación de imputación, el juez oral validó las pruebas exhibidas por la Fiscalía Anticorrupción del estado para imputar el delito de peculado al rector Alejandro Vera, por la presunta distracción de recursos estatales para depositarlos en una cuenta del Banco Interacciones, lo cual, se argumentó, puso en riesgo el presupuesto de la Universidad.El agente del Ministerio Público señaló que el rector y el extesorero contrataron en 2014, un crédito por 600 millones de pesos con el Banco Interacciones sin la autorización del Congreso local, y para pagar la deuda comprometieron el 2.5 por ciento del subsidio estatal y hasta la fecha suman más de mil millones de pesos depositados a esa institución bancaria.