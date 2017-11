El padre del bebé buscó en Google: 'Cómo descomponer un cuerpo'

Publicidad

"Tengo muchas dudas de que mi hija esté con vida", le dijo Amalia Ojeda, abuela y madre de las víctimas, a TN.com.ar.

"Ella me dijo 'Mamá, vuelvo enseguida'", recordó Amalia y agregó: "No se llevó nada del bebé, ni el documento". No había dado ninguna señal de que planeara irse. Todo lo contrario. "Hasta el día de hoy la sigo esperando", dijo su mamá. Era el 28 de octubre del año pasado.

"descomposición rápida de cadáver".



Quedaron en verse más tarde pero, en cambio, lo que recibió de Milagros fue un mensaje de WhatsApp. "Roberto me pegó, estamos cerca de la terminal de ómnibus", escribió. A ese le siguieron un par de mensajes más. Le contaba que le había pegado en la cara y que ya no iban a poder verse.







"¿Por qué lavó su auto con vapor si es inocente?", "¿Por qué le avisaban cuándo iban a allanarle la casa?", "¿Por qué buscó en internet cómo descomponer rápido un cadáver?". Todas estas preguntas se hizo y se sigue haciendo Amalia y la más importante: "¿Volveré a ver a mi hija y a mi nieto?".

Su abuela, Amalia, llora preguntándose cómo va a decirle, una vez más, que su mamá no va a venir: "No espera un beso mío, un abrazo mío, la quiere a ella".

En este terrible caso no hay rastro de las víctimas, pero sí un detenido: el padre del niño. Quien bajo la sospecha de asesinato y encubrimiento, alertó a la Policía debido a un indicio concreto:La impotencia de Amalia creció al darse cuenta de que(5 días que podían ser clave en caso de que existiera una prueba, de la que ya no queda rastro), preocupada por el paradero de su hija Milagros y su nieto insistió determinantemente.Las sospechas apuntan a, el padre y un guardia de la cárcel de la Policía local. El reconocido perito criminalístico quien estaba con su novia desde hace 10 años.fue la última persona en ver con vida a Milagros,A pesar de que Milagros insisitió en que lo reconociera él no pudo, pues no quería perder a su pareja., cuando la joven lo citó para anunciarle que era padre, y la segunda vez que se vieron fue el día que desapareció.Recién el 1º de noviembre pudo finalmente hacer la denuncia en la Policía. Según surgió en la investigación,Una amiga de Milagros, también sembró sospechas alrededor del policía. Flavia acompañaría Milagros esa noche a encontrarse con Roberto, de último momento,. A partir de ahí, se perdió todo contacto. El teléfono de él también se apagó a la misma hora, solo que se reactivó unas siete horas más tarde.Las muestras realizadas con luminol en su auto dieron, peropor lo que no se pudo determinar con certeza a quién pertenecían las muestras. Sí fueron suficientes para demostrar su paternidad sobre el hijo de Milagros.La abogada de la familia,, sostuvo en diálogo conque con los vínculos que tenía Rejas hubiera sido importante la intervención de la Gendarmería en la búsqueda y señaló que todos los rastrillajes estuvieron a cargo de los compañeros del detenido.El expediente todavía no fue elevado a juicio. Rejas, permanece con prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza, acusado deen el caso de Benicio, y, por Milagros., que este domingo cumplirá ocho años.