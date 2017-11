Quieren independientes regresar fe a ciudadanía

Publicidad

Aspirantes a las candidaturas independientes para ganar las alcaldías de Celaya e Irapuato compartieron con am los motivos que los orillaron a buscar el puesto.Aunque con diferentes puntos de vista, coinciden en que el sistema de los partidos políticos está desgastado.Manifestaron que la educación y la participación ciudadana son clave para lograr el cambio y el avance que los partidos no han logrado.Daniel Nieto y Pablo Sharpe, son dos integrantes del colectivo de Independientes, y ellos buscarán la candidatura independiente para la diputación federal del distrito XII.El primer joven dirige la asociación civil “La Transformación está en tus manos” y Pablo Sharpe tiene la iniciativa de “Sin voto no hay dinero”.Jorge Acuña se postula para la candidatura independiente por la alcaldía de Celaya, el dirige la Asociación Ciudadanos por Celaya (Foro CX).Tres ciudadanos irapuatenses buscan la candidatura independiente por la alcaldía y por la diputación local para el próximo proceso electoral, luchan contra los requisitos que instituciones como el Instituto IEEG les solicitan.Por otra parte, Santiago López Acosta, consejero del IEEG explica los procedimientos a seguir para todo aquel que quiera ser candidato independiente.-Aquellos ciudadanos que pretendan participar en el proceso electoral como candidatos independientes, tendrán que hacer un aviso al instituto electoral del estado durante el mes de diciembre.-Tendrán que presentar el aviso, después, una vez que el IEEG tenga el aviso y que cumplan los requisitos formales tendrán que buscar y recabar el apoyo de la ciudadanía para respaldar su posible candidatura o registró, la ley prevé que el apoyo ciudadano es del 3% de la lista nominal hasta el 31 de julio pasado, de la respectiva demarcación ya sea del distrito o del municipio, varía en función de cada caso, o bien a la gubernatura del estado.-Tendrán que recabar ese apoyo ciudadano, en periodos que van desde los 30 ó 60 días, dependiendo del tipo de cargo, luego tendrán que dar al Instituto la información correspondiente a lo apoyos, estamos por definir en el Instituto Electoral de Guanajuato, que el apoyo de los ciudadanos pudiera ser a través de una aplicación móvil, ya lo aprobó el INE, para los cargos de independientes a cargos federales y establece que los institutos electorales podamos usar la aplicación.