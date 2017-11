Ellos fueron los ganadores de los MTV EMA 2017

Publicidad

Aquí la lista de ganadores de los MTV EMA 2017. Shawn Mendes se llevó los premios de canción y artista.Shawn Mendes, "There's Nothing Holdin' Me Back"Kendrick Lamar, "Humble"Shawn MendesDua LipaCamila CabelloColdplay30 Seconds To MarsDavid GuettaEminemEd SheeranThe ChainsmokersHailee SteinfeldShawn MendesZayn MalikU2