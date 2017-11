¡¿Que deja Gal Gadot a La Mujer Maravilla?!

Publicidad



"Ella es dura y defiende sus principios", dijo una fuente allegada a la actriz a Page Six. "También sabe que la mejor manera de golpear a personas como Brett Ratner es en su billetera. Warner Bros. tiene que estar de su lado en este tema, a medida que se desarrolla".

Si no se prescinde decomo parte de la producción de, Gal Gadot no volverá a dar vida a la amazona de los cómics.De acuerdo con un informe de, la actriz ha hecho saber quepara la empresa del cineasta y productor, RatPac-Dune Entertainment, que participó en La Mujer Maravilla.por al menos seis mujeres, incluidas las actricesEl informante añadió que los estudios tendrán que, porque no desearán verse criticados por no apoyar a una película que empodera a la mujer en momentos en los que brotan constantemente acusaciones de acoso entre famosos de Hollywood.