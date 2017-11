‘Busca’ Ecología una oficina sustentable

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A semejanza de grandes empresas que están cambiando el paradigma tradicional de oficina hacia una que sea totalmente ecológica y sustentable, la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal pilotea un proyecto cuyo objetivo es reducir el consumo de energía eléctrica mediante readecuaciones físicas y hábitos amigables con el ecosistema.No sólo se trata de un discurso ecologista, pues también se pretende incidir en los lineamientos de ahorro que se han planteado para optimizar el uso de los recursos y reforzar las acciones que se desarrollan a favor de la sociedad cuevanense.José Andrés Rodríguez Gómez, director de Ecología y Medio Ambiente, señaló que entre las recomendaciones está el usar la electricidad de manera responsable.“Lo que sugerimos es apagar las computadoras, impresoras y otros equipos en caso de no ser usados y encenderlos hasta que se necesiten”, recomendó.Otra sugerencia, es comprobar que todos los equipos estén configurados con una mayor eficiencia energética en la oficina; por ejemplo, configurarlos para que se apaguen después de 20 minutos de inactividad.El acto de trabajar con intención genuinamente ecológica, externó Rodríguez Gómez, impide que dañemos al medio ambiente por descuido.Y el primer paso para lograr un cambio en el impacto que nuestra oficina tiene en el medio ambiente —agregó— es tomar conciencia de ello.En el piloteo, se comenzará a promover la política triple R (reducir, reutilizar y reciclar).Respecto a reducir las cosas que se utilizan en la oficina, la Dirección de Ecología recomienda evitar el uso de vasos desechables y tener de vidrio, además de no adquirir cosas que no se necesiten, lo cual también concuerda con el plan de ahorro y austeridad.