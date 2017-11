Ponen en peligro a ciudadanos: Puga

Publicidad

El director de la División de Ingeniaras de la Universidad de Guanajuato y miembro de la Comisión Mixta Tarifaría, Luis Enrique Mendoza Puga, exhortó al Ayuntamiento a incrementar la tarifa del transporte público pues refirió que el Municipio está arruinando su patrimonio.Enrique Mendoza señaló que desde hace 6 años no ha existido un incremento en la tarifa, por lo que en su experiencia como ingeniero y miembro de la Comisión Mixta Tarifaria dijo que es necesario el aumento a la tarifa del transporte para poder mejorar las unidades.El argumento“Son camiones viejos, desgastados y son un peligro para la ciudadanía y el Gobierno Municipal tiene que responder a esta demanda de actualización de la tarifa”, puntualizó.Asimismo, agregó que el Ayuntamiento no respetó los acuerdos a los que se llegaban en mesas de trabajo para resolver el tema del transporte.“Hay varias mesas de trabajo pero no llegan a un acuerdo, los encargados de llevar a cabo esas mesas de trabajo deben pensar en la ciudadanía y no en sus intereses”, reclamó.Mendoza Puga, recalcó que antes de avanzar en los temas de los dos estacionamientos que el Municipio pretende construir, primero es necesario resolver las deficiencias del transporte público.“El transporte público es la base de la movilidad en cualquier ciudad, si el transporte público no funciona, entonces no va a funcionar ningún estacionamiento ni una ciclovía”, denunció