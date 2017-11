Acusa “la Güera” a políticos de dejarla sola

Publicidad

Edith Ibarra, líder de la colonia 20 de noviembre, señaló a los dirigentes del PRD y de la organización campesina UFIC de olvidarse de ella durante los seis años que permaneció en la cárcel, acusada de despojo agravado que un juez no pudo comprobar.Alejandro Hernández Ballina, líder de la organización campesina, “nunca dijo esta boca es mía, y se quedó callado”.Y en sol azteca nadie se salva, como Guadarrama Márquez, ex senador; o los ex dirigentes del partido Luciano Cornejo, Pedro Porras y Ramón Flores, dijo.Pese a ello, Edith Ibarra decidió no renunciar al sol azteca ni a la Unidad de la Fuerza Indígena Campesina (UFIC).Prefirió no mencionar los nombres de las personas que la traicionaron, pero después enumera a todos los dirigentes de la organización campesina y del PRD. Pese a todo, “creo que se dieron la espalda a sí mismos”.Cuenta que Andrés Manuel López Obrador se olvidó de ella, pese a que organizó las asambleas para que Morena alcanzara el registro de partido político.Sin mover un dedo, el senador Isidro Pedraza vio como los policías ministeriales la detuvieron, enero de 2012.“El compromiso con Isidro era liberarme después de la elección presidencial de dicho año, con la finalidad de renunciar a la titularidad de la candidatura a diputada federal”.