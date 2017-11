Protección a tenangos sin seguimiento: Mayka Ortega

Publicidad

Sólo un grupo de artesanos fue protegido por la marca de Tenangos Bordados de Hidalgo durante la anterior administración gubernamental gracias al registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi) en 2014.Este procedimiento no tuvo continuidad, informó la diputada priista Mayka Ortega Eguiluz cuando ella fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social.“Faltó seguimiento, no están protegidas por el impi, ahora hay que hacer una marca registrada de la zona total de Tenango”, dijo tras presentar una iniciativa para reformar el Artículo 20 de la Ley de Fomento Artesanal.Los tenangos han sido plagiados por marcas como Pineda Covalin, Mango o por la línea de cosméticos de la videobloguer Yuya, sin que esto genere un ingreso económico para los pueblos originarios.El 60 y 50 por ciento de la economía de Tenango de Doria y Acaxochitlán, respectivamente, se basa en la producción de artesanías; y representa el 20 por ciento de la economía de la población indígena del estado, según datos de la diputada.La ex secretaria aceptó que son insuficientes los recursos que anualmente se destinan para el Fomento Artesanal del estado, este año el presupuesto alcanzó 7 millones de pesos.El proyecto de reforma que impulsa la priista contempla asesoramiento para indígenas en materia industrial, protección intelectual de la obra y capacitación para el comercio de sus mercancías. Involucra a tres secretarías: de Cultura, Desarrollo Económico y Desarrollo Social.