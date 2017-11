Son jóvenes los más afectados por la delincuencia

Publicidad

La recurrencia de los delitos en el país ha podido establecer una serie de patrones que determinan características muy propias de las víctimas y de los mismos delincuentes.Por ejemplo que el 90 por ciento de los delitos ocurridos en Hidalgo, no son denunciados y dentro de las peculiaridades de los delincuentes es que actúan entre el medio día y las seis de la tarde.Cuando utilizan una arma, más de la mitad de las veces es de fuego.Al tratar de definir a las víctimas, encontramos que se trata de hombres con edades entre 20 y 29 años de edad, también, son quienes menos acusan porque no confían o no creen que la autoridad actué para atrapar a los delincuentes.Cuando las mujeres declaran ante el Ministerio Público, el crimen más usual del que son víctimas es la extorsión, seguido del asalto en la calle o transporte público. Además, son quienes más agresiones físicas reciben mientras se comete el delito.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) realizada por INEGI, más del 93 por ciento de los delitos no son denunciados en el país. Del total de 31 millones, solo 1 millón 972 mil delitos son acusados ante la autoridad.La entidad que ocupa el último lugar es Guerrero, en donde menos del dos por ciento de los crímenes son declarados ante la autoridad, al contrario, Baja California Sur es la entidad con mayor índice, el 13 por ciento del total.A continuación se elaboró una infografía que permite conocer las generalidades de la víctima.