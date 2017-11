Distribuidor inconcluso afecta al Festival Internacional del Globo

Publicidad

La construcción del Benito Juárez es una promesa del presidente Enrique Peña Nieto a los leoneses y su construcción comenzó hace tres años.Desde el inicio en el 2014, ha sido un misterio. Los únicos que conocieron el proyecto fueron la entonces alcaldesa Bárbara Botello y su director de Obra Pública, José Martínez Plasencia así como el delegado en ese entonces de SCT, Leoncio Pineda Godos.Las constructoras ganadoras de las cuatro etapas aparecieron ligadas al político priísta Jesús Murillo Karam, ex Procurador de Justicia del país, de acuerdo a una investigación publicada por am. El único funcionario municipal invitado a los concursos era Martínez Plasencia.La política de ocultar la información del Benito Juárez sigue en la SCT. El anterior delegado de la SCT en Guanajuato ,Leoncio Pineda fue promovido como presidente estatal del PRI en Hidalgo y el nuevo delegado, también priista, Roberto Vallejo se niega a precisar lo que ha costado la construcción.del distribuidor vial Benito Juárez,En totalLa propiedad que se encuentra sobre el bulevar Morelos entre el cruce con el bulevar Adolfo López Mateos y la calle Gardenía.El terreno que no ha sido liberado sque van de Ibarrilla (norte) al poniente (Y griega).Autoridades municipales hasta hace dos semanas mostraron interés en comprar la propiedad. El secretario del Ayuntamiento, Jesús López Gómez dijo,. Carlos Cortés, actual director de Obra Pública, afirma que el ancho del carril es normal, 3.70 metros aunque lo vuelve peligroso la curva cerrada que se improvisó para darle la vuelta al terreno no liberado.Otra de las alteraciones al plan inicial es la suspensión de una lateral que bajaría del puente a Balcones del Campestre y de una lateral que baja del Distribuidor para hacer conexión con doce fraccionamientos.: Balcones del Campestre, Portones del Campestre, Gran Jardín, Colinas de Gran Jardín, Gran Jardín 2, Lomas de Gran Jardín, Porta Fontana, Mirador de Gran Jardín, Country Club Gran Jardín, El Molino Residencial, Bosque Azul, y Porta Toscana.En la construcción del distribuidor vial Benito Juárez han abundado las dificultades. Desde constructoras incumplidas, hasta lozas de concreto mal puestas que incluso obligaron a destruirlas para volverlas a poner. También se exhibieron fallas estéticas en los puentes viales y se ha puesto en duda su resistencia, por lo que se tuvieron que hacer pruebas para garantizarla.El delegado de la SCT, Roberto Vallejo, declaró que la resistencia del puente está probada pero nada dijo de filtraciones de agua ni de cambios fuera de programa en las obras. También se oculta con pintura otras fallas en la construcción. Por ejemplo, las grietas abiertas en los muros de contención se taparon con yeso y pintura especial para áreas al alcance de graffiteros.AM envió al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Vallejo, un cuestionario sobre dudas en el desarrollo del proyecto y estas fueron las respuestas.Se informa que están ejecutando los trabajos complementarios en el Bulevar José María Morelos (Eje 190) en el tramo del kilómetro 190 + 000 al kilómetro 190 + 400; así como la transición en los Ejes 220 y 230, los cuales se concluyen dentro de una semana a la fecha de esta petición.Lo que se tenía considerado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la construcción de ciclovía, imagen urbana e instalación de lámparas (súper postes) para entregarlo al municipio, quien deberá realizar bajo su normativa las acciones que considere necesarias para una mejor operación del Distribuidor Vial Benito Juárez.El Proyecto fue elaborado por el Municipio de León.Dicha información se dará a conocer una vez concluidas las obras complementarias del Distribuidor Vial Benito Juárez en conferencia de prensa. Por el momento la obra continúa en proceso.“Informamos que debido a la disposición Oficial de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública este tipo de documentos sólo se entregan a través del sistema de solicitud de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que recomendamos hacer la petición correspondiente”, respondió la SCT.El distribuidor vial Benito JuárezpuesEl 30 de septiembre, cuando se puso en marcha el primer cuerpo de circulación, del sentido que va rumbo a Lagos de Moreno, Roberto Vallejo Rábago, delegado de la SCT en Guanajuato, aseguró que en 40 días se abriría el otro cuerpo.Hoy ya suman 42 días y aún no concluyen las obras complementarias para conectar el cuerpo sur, de la circulación que viene de Lagos de Moreno hacía Silao.El presidente del Consejo Directivo del Festival Internacional del Globo, Abraham Rocha, pidió que al menos durante el evento suspendan los trabajos para el beneficio de los leoneses y los visitantes.Solicitan el apoyo de las autoridades federales y municipales para evitar contratiempos innecesarios.