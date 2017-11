Publicidad

La caspa es una molesta acumulación de células muertas sobre tu cuero cabelludo, que causa picazón y promueve la caída del pelo.Si tienes caspa y quieres deshacerte de ella es importante que leas esto, sigue los tips para después tener el cabello fuerte y brillante.La caspa suele aparecer por una mala nutrición, puedes disminuirla comiendo saludablemente añadiendo ácidos grasos omega-3 a tu dieta. Las vitaminas también pueden ser de ayuda si las consumes como suplemento alimenticio.Existe gran variedad de champús anticaspa, pero si no quieres usar de ésos, puedes agregarle a tu champú gotitas de aceite de árbol de té, aceite de oliva y aceite de coco. Ayudará a curar la caspa.El limón es muy efectivo para reducir la caspa, por lo que puedes frotar la cáscara de un limón en tu cuero cabelludo y dejar actuar por 15 minutos. También puedes incluir jugo de limón en el agua con la que te vas a enjuagar después. Luego aplica tu champú habitual.Debes tener el pelo limpio para eliminar la caspa, porque si dejas tu pelo sucio tendrás picazón en la cabeza y producirás más caspa.¡El pelo debes lavarlo diario!Debes limpiar los cepillos, diademas, incluso donas con las que te amarras el pelo.Es importante que no prestes tus accesorios.Muchos tintes de pelo son muy fuertes, claro, dependiendo de tu reacción individual, puede causar una picazón, irritación y ardor del cuero cabelludo. Elige un tinte que no te haga daño.Contiene ácido acético el cual hace que el pH del cuero cabelludo no sea adecuado para el crecimiento de bacterias u hongos. Mezcla ¼ de taza de vinagre en tres partes iguales de agua y lava tu pelo con ello. Finalmente enjuaga limpiando el pelo con un poco de champú.Aparte de estos tips y en caso de que no mejore to condición, es importante que acudas con un dermatólogo.