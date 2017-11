Más de 100 calles sin nombres en Tlaxcoapan

Publicidad

Aunque el tema de nomenclaturas de calles pareciera sencillo, el municipio de Tlaxcoapan presenta diversas irregularidades en ese tema, así lo expuso Hugo Jiménez Flores, Director de Desarrollo Urbano, quien reveló que existen 144 vialidades sin nombre y solo 14 solicitudes para registrarlas.Bajo este contexto, contó que la aprobación de muchas calles se hizo al vapor; por ejemplo, en la colonia Aquiles Serdán en la cabecera, existen cinco caminos con el mismo nombre dos Aquiles Serdán y tres son Pino Suárez.Jiménez Flores afirmó que se aplicará un proyecto de nomenclatura municipal, basado en un estudio, con referencia en la comunidad de de Teocalco que por ser de las más jóvenes y pequeña, se esperaba que estuviera mejor ordenada, pero no.Al hacer el análisis, se encontró que existen 36 callejones sin nombre y aunque el Registro Agrario Nacional (RAN) sí los tiene identificados, varios de ellos ya fueron cerrados.En otros no tienen habitantes en las inmediaciones y el resto sí pero no están bien definidos.También hay tres calles consideradas como cerradas que no están bien delimitadas en cuanto a sus dimensiones y otras tres calles principales que no tienen el registro de su nomenclatura.Asimismo, se hizo un sondeo entre población de Teocalco y otras latitudes del municipio para determinar qué tanto conocen del proceso para nombrar una calle y se determinó que sólo el 25 por ciento dijo saber qué autoridad registra las vialidades, mientras que el 87 por ciento no sabe ni a qué colonia pertenece.Por tal motivo, se explicó brevemente que para dotar de nombre a una vialidad se necesita hacer una solitud firmada al Ayuntamiento, después se procede a investigar y documentar sobre el terreno que no tenga un conflicto legal.Posteriormente se hace un levantamiento topográfico para definir lo largo y ancho; se arma un expediente técnico y se pasa a cabildo para su aprobación.Durante la misma sesión, celebrada el pasado viernes, se aprobó que el alcalde Jovani Miguel León Cruz firme un comodato con Ferromex para aprovechar dos predios de más de cuatro mil metros cuadrados que existen en el municipio, documento que previamente debe ser leído por el cabildo.