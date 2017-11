G12tres y la evolución del proyecto Guanajuato Contemporáneo

Publicidad

Como adelanto a la edición 7 de Argonauta, revista cultural del Bajío, que se presentará el próximo 16 de noviembre a las 19:00hrs en el Museo de la Ciudad, compartimos esta entrevista.Guanajuato Contemporáneo surgió hace dos años como parte de un proyecto social, una apuesta por el talento joven en nuestro estado. Sus gestores, Gabriel Márquez y el Arq. Antonio Beltrán Méndez, crearon una plataforma de promoción y apoyo a artistas plásticos emergentes. Lo que en un principio se ideó como en proyecto estatal, ha tomado dimensiones nacionales y se enfoca ahora a la creación de otro proyecto comercial denominado G12.tres. Conversé con el Arq. Antonio Beltrán sobre la evolución de Guanajuato Contemporáneo y los planes en esta nueva etapa.¿Cómo fue la experiencia de generar G12tres en una incubadora de proyectos?Yo era el raro, porque todos estaban especializados en áreas de producción y servicios. Cuando hablaba de comercializar arte por internet en Guanajuato, más de uno se sorprendía. Fue una gran ayuda para conocer asuntos fiscales, legales, de tecnología, marketing, contabilidad y poder aterrizar todo esto en esta plataforma de trabajo. Hemos encontrado la ayuda necesaria para arrancar nuestras operaciones.Su objetivo, según comenta, apoyar el talento joven. ¿Buscan una profesionalización de la actividad a través del proyecto?Guanajuato Contemporáneo animaba al artista a producir y buscaba los espacios para que pudiera exhibir su obra, con unos estándares de calidad, expresión, técnica. G12tres se enfoca hacia la profesionalización, mostrarles que pueden expresarse libremente y que su trabajo puede ser valorado en el mercado de arte.¿Cómo convencen a los artistas de que por su misma supervivencia es necesario hacer parte de este mercado del arte?Si vemos la historia del mundo, no habríamos tenido a un Leonardo o un Miguel Ángel sin los mecenas. En la actualidad es un mercado que hemos explorado y donde buscamos integrar a los jóvenes que comienzan a desarrollar su obra.¿Cuáles son los criterios de elección?Nuestro primer filtro siguen siendo las opiniones de galeristas que han trabajado con nosotros desde el inicio en Guanajuato Contemporáneo. También desde un principio hemos buscado calidad en el empleo de las técnicas y su representatividad como arte contemporáneo. La exigencia creo se ha reflejado en las selecciones realizadas para nuestras exposiciones pasadas.¿Qué planes tienes con G12tres en el corto plazo?Estamos por lanzar la plataforma en internet, ya que por el momento sólo estamos en redes. (se puede consultar en Facebook como Showroom Gdocetres) También, en el espacio real, tendremos exposiciones itinerantes dentro del estado con los artistas que hacen parte de la plataforma. Además de Irapuato, pensamos en León, Guanajuato y San Miguel de Allende.¿Con cuántos artistas están trabajando actualmente?Tenemos unos cincuenta, la mayoría del estado de Guanajuato.¿Podrías comentar algunos nombres?Claro, en Guanajuato capital está Saúl Ramírez que trabaja con barro cocido. También a Humberto Barajas, artista plástico en particular pintura al óleo. Alejandro Trujillo, grabador de León. También de fuera del estado mencionaría a Esteban Urenda, hiperrealista de Guadalajara, Katia Albarrán de Ciudad de México, Ana Lucía Vidales de Monterrey.¿Cómo funciona el envío de las obras?Tenemos un catálogo virtual que está en línea, los contactos funcionan por internet y las obras las enviamos directamente al comprador desde Irapuato.El catálogo puede consultarse en: https://issuu.com/showroomgdocetres/docs/catalago_2¿Qué pasa si el comprador desea ver la pieza que va a comprar?Aunque sucede muy poco. Somos conscientes que a veces las fotografías no hacen justicia a las obras, y por eso, tenemos este showroom en Allende 223, donde cualquier interesado puede acercarse a ver las obras.¿Cómo es el gusto de los guanajuatenses en cuanto al arte contemporáneo?Hay dos tendencias, una conservadora y una joven, nuevos empresarios, que buscan algo más interesante e incluso fuera de lo común. Creo que tenemos piezas para ambos mercados.¿Tienen algún evento previsto en el corto plazo?Sí, en noviembre, durante la premiación al Empresario Joven del Año Guanajuato 2017 haremos una pequeña exhibición con piezas de nuestra colección en el jardín de las esculturas del Fórum Cultural de León. Es una forma de dinamizar y mostrar nuestro catálogo en sectores que consideramos interesantes.