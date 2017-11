I N T E R J E C C I O N E S CON “S”

Publicidad

El hombre en el bulevar, este con su arbolado camellón en medio, empezó a cruzar el carril no sin antes observar hacia su izquierda si no venía algún vehículo. Al dar el primer paso, un ciclista que circulaba en sentido contrario lo embistió lanzándolo al suelo: -¡Sácatelas!Le preguntó a la niñita de cuatro años: -¿Te van a llevar al kínder? -¡Sabe!Le explicó el traumatólogo al nuevo técnico radiólogo cuando este mostró un rostro de extrañeza al oír lo elevado de la tarifa por radiografías. –Como no estamos en la zona de hospitales, de donde tu vienes, has de comprender que nosotros le ahorramos tiempo y dinero al cliente, el cual no tiene que trasladarse lejos, ni pagar los taxis o el estacionamiento. -¡Sale! (pensó).El antojadizo encargó una torta al cajero en el mostrador: -Que sea de huevo, no demasiado frito; en una de las tapas que lleve frijol negro molido y en la otra mayonesa. También que le pongan aguacate, jitomate, chile, pero no jalapeño, sino chipotle, con poca sal y lechuga. -¡Sále torta de huevo!El beodo, menos aguantador que los otros con quienes compartía la mesa, esta llena de botellas vacías después de muchas rondas, tomó la copa que le había escanciado uno de los más sobrios y con la mirada de parpados semicaídos alzó el recipiente pero apenas pudo decir un ahogado –¡Salud! desplomándose dormido en la mesa, tirando botellas y el líquido espirituoso.Tres patrullas de la Fuerza de Seguridad recorrían a la máxima velocidad las calles de ese sector de la Ciudad lanzando destellos rojos aturdiendo a los sorprendidos transeúntes con el chillido de sus sirenas: -¡Santo! exclamó la anciana que salía de la tienda a su casa.A la gente la policía le impedía el paso a la calle, los de delante de la multitud impidiendo la vista a los de atrás. -¿Qué paso? -¡Sepa la bola!Los dos operarios platicaban animadamente los resultados de la jornada futbolera del domingo. El que estaba en su puesto, al ver venir de lejos al supervisor, le dio un codazo al compañero: -¡Sésgate!Fue en época de posadas: –Yo amarro este extremo de la cuerda al poste y tú te subes a la azotea, cuando estés arriba me echas un grito para aventarte el otro extremo. -¡Sobres!En el bar que amenizaba un mariachi, el misógino mortificaba ostensiblemente a la compungida compañera de mesa. De otra contigua a esta, ocupada por un grupo de jóvenes amigos, el más próximo se levantó y tomando en su mano una botella de cerveza dio unos cuantos pasos y con celeridad se la estampó en la frente del tipo: -¡Sopas!, -¡córranle! (Esto sucedió en El Tenampa de la Ciudad de México en 1958).(Errata del domingo 6, no ¡Qué! sino ¡Quél!)