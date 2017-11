Plaza Madero 3

Publicidad

Continúo platicando sobre el interesante tema de la historia de la Plaza Madero de nuestra ciudad a través de las páginas de este estimado Diario. Estuve comentando sobre la historia del edifico y comercio de ‘El Nuevo Mundo’ principalmente. Quedó claro que la Plaza estaba -y continúa estando- limitada por los portales de:, ‘El Nuevo Mundo’ (ahora ‘Sears’);, ‘El Carrillo Puerto’, el cual contenía construcciones y negocios muy importantes y recordadas como el ‘Hotel Rioja’ -ya comentado algo de su historia-, el bar contiguo, con pisos de duela de madera y vitrales tipo Tiffany en el cual hacían sus delicias muchos señores conocidos y que, cuando éramos chiquillos nos tenían prohibido asomarnos, ni voltear la cara para tratar de ver su interior porque en aquel tiempo para nosotros, miniaturas, las palabras ‘bar’ o ‘cantina’ no debían estar en nuestro lenguaje todavía; en su final, esquina con la calle Guerrero se encontraba la primeras papelería ‘Cornejo’ de su propietario Don Luis Vázquez, la cual era y continúa siendo muy reconocida, ahora bajo la responsabilidad de su hijo, Gerardo Vázquez Castillo. Ya sabemos que ahora ese portal está formado por el ‘Hotel San Francisco’, una parte, y la otra por el ‘Edificio Tomé’. Por cierto, en la época del Gobernador del estado, Lic. Juan José Torres Landa, por los años de 1961-67 se trasformó el centro de la ciudad demoliendo muchos edificios con gran valor histórico y arquitectónico. Uno de ellos el ‘Hotel Rioja’ y que en ese espacio fue construido el ‘Hotel Real de Minas’ por los ya comentados Rodolfo Vera como propietario y el ingeniero José García Garfias como constructor; al hacerlo, le construyeron portales en su cara oriente, la que da a la fachada poniente de la actual Catedral de Irapuato;‘El Portal Libertad’, con una historia singular y muy interesante.Antes de platicar más sobre la historia de este portal, comentaré algo igualmente importante para así entender la traza de las ciudades Novo Hispanas en general y la de Irapuato en lo particular. En el año de 1561, el Emperador de España era Felipe II, y su sede y residencia era la ciudad de Valladolid. Esta ciudad sufrió un terrible incendio pues casi todas las construcciones eran de madera. Debido a esto, se dieron tres situaciones muy importantes:, cambió Felipe II su sede y residencia a la ciudad de Madrid la que desde entonces continúa siendo la capital de esa estimadísima España;, la ciudad de Valladolid fue restaurada y su trazo urbano fue tomado de las ciudades romanas con planta ortogonal (como el tablero para jugar ‘damas’), es decir, calles paralelas entre sí en un sentido; y perpendiculares a ellas, igual, calles paralelan entre sí; en el cruce de ellas, dejaban un espacio cuadrado libre, el que se convertiría en la plaza o centro principal de la ciudad; a sus lados, los edificios primordiales de las autoridades civiles y eclesiásticas y en rededor de ellos los edificios comerciales, y luego, las casas importantes y al final las menos importantes. La calle principal recibía el nombre de ‘’ (latín) es decir, ‘’, la que daba ingreso al centro de la ciudad; transversal a ella y confluyendo con ella en el centro de la ciudad, existía otra calle llamada ‘’ (latín) es decir ‘’ la que se significaba por ser precisamente para ser recorrida a pie, con locales comerciales en sus parámetros. Este trazo se dio en la Italia romana de los emperadores y se dan muchos ejemplos de él como en la ciudades de Pompeya y Herculano; este trazo fue tomado por los romanos de los trazos de las ciudades griegas, de las que su base o sede primara es el Ágora, espacio abierto para actividades múltiples; su antecesora fue la ‘bema’, plataforma ligeramente más elevada que el espacio abierto en la que se construía; una de ellas como en Corinto, las personas hablaban ante su público; San Pablo utilizó muchas veces ese espacio para evangelizar.Este trazo ortogonal fue exportado a la Nueva España con el cual las ciudades instauradas o fundadas por los españoles a lo largo del siglo XVI lo fueron con ese trazo mencionado él que era realizado en el terreno escogido para hacer la fundación, con hilos y cal, hilos los que eran colocados paralelos entre sí y sobre ellos dejaban caer la cal con lo cual quedaban trazadas las calles, como lo he explicado. Ejemplos los hay muchos, entre ellos recordemos a ciudades como Mérida; Guadalajara; Veracruz; Puebla; la ciudad de México, en la que pese a tantos cambios en su trazo (recordemos avenidas como la ’20 de noviembre’ que fue trazada para que confluyera hacia el ‘Zócalo’ como su centro y en su centro el asta de la Bandera Nacional, teniendo a la Catedral de México al fondo, y a la derecha el edificio del Palacio Nacional, con calles o avenidas transversales a ella y paralelas entre sí como ‘Madero’, ‘5 de mayo’, ‘16 de septiembre’, etc.; para lograr esto, tristemente fueron demolidos edificios muy valiosos de tiempos de la colonia como el templo y convento de San Agustín), todas ellas participaron de ese trazo. Debemos entender que el `’ es lo más importante de una ciudad o población, porque de él se deprende toda la ciudad; si se modifica o destruye el trazo se destruirá igualmente, la ciudad.Con esta base de información, entendemos que Irapuato no tuvo trazo alguno porque no tuvo fundación de Derecho, no hubo una ‘Merced’ o ‘Documento’ alguno que la definiera como centro poblacional de ningún género, como pueblo, villa o ciudad; Irapuato, ya lo hemos comentado varias veces, nació como una simple ’estancia para la cría de ganado, mayor o menor’; en su nacimiento no hubo ni existió trazo alguno; su trazo fue ‘espontáneo’ o ‘accidental’, es decir fue producto de las insuficiencias y sus soluciones respectivas para que fuera creciendo como necesidad fundamental de los moradores de nuestra hoy ciudad de Irapuato. Las calles y/o avenidas de hoy fueron originalmente formadas por arroyos secos de los ríos que la rodeaban, y lo continúan haciendo; por caminos o veredas, y por, años después, acequias para llevar agua a los sembradíos.Finalmente comento lo siguiente: la Plaza Madero fue producto:, de las necesidades de contar con un espacio abierto por parte de los pobladores de Irapuato;para realizar ese espacio, se formó una espacio en forma de ‘bolsa abierta’ –como en las ciudades romanas comentadas-, entre la unión de las calles que actualmente conocemos con los nombres de Cortazar y Leandro Valle, las que unían espacial y espiritualmente a los templos primarios del Hospitalito y Señor San José;esa ‘bolsa abierta’ lo fue la que conocemos como ‘Plaza Madero’, en la que, anteriormente, alrededor de ella existían los edificios de las autoridades civiles y eclesiásticas como la ‘Parroquia de las Soledad’ y las casas de los alcaldes de la población, en el espacio que ocupa actualmente la esquina del ‘Mercado Hidalgo’ con la calle Leandro Valle (a un costado del ‘templo de San José’), casa en la que a su lado, existía la ‘carnicería’, alimento fundamental que las autoridades civiles controlaban celosamente;como en las ciudades españolas, a ejemplo de las ciudades romanas, la ‘bolsa abierta’ o sea la ‘Plaza Madero’ fue limitada, al paso del tiempo, con los portales, característica urbana que une a casi todas las ciudades novo hispanas;es inundable que las ordenanzas de Felipe II para la construcción de ciudades en la Nueva España, influyó a los que, a lo largo del tiempo, con mucha visión y grandes trabajos, nos dejaron como legado la excelente ciudad nuestra, pese al deterioro de ella que muchos de nosotros no hemos sabido proteger. Termino y continuaré con más información de los ‘Portales Libertad’.Irapuato, Gto., noviembre del año 2017Arq. Javier Martín Ruiz Cronista de Irapuato [email protected]