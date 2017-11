Realizan sorteo de Servicio Militar

Publicidad

El Secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Francisco Xavier Alcántara Torres, el inspector Militar, Hipólito Salgado González, y la coordinadora de Extranjería y Reclutamiento, Araceli Gutiérrez Arredondo, encabezaron el sorteo de los conscriptos del Servicio Militar Clase 1999, Anticipados y Remisos.“Ahí encontrarán no sólo la disciplina y el valor, sino también el amor a la patria que es tan importante en estos momentos en que la violencia y la delincuencia está a todos afectando”, dijo Álcantara Torres, al compartir con los jóvenes su experiencia personal cuando prestó su propio Servicio Militar.En el patio de Presidencia Municipal se dieron cita los jóvenes y se seleccionó a 3 personas quienes contabilizaron las 1,089 bolas negras que fueron depositadas en la tómbola, junto con 1,001 blancas.Inició el sorteo en donde quienes obtuvieron bola negra no tendrán que asistir a adiestramiento.Quienes sacaron bola blanca deberán cumplir con el servicio militar nacional a partir del mes de febrero y concluirá en noviembre de 2018.En el mes de diciembre deberán volver a las mismas instalaciones para recibir su hoja de liberación del SMN.Ambos grupos, para liberar sus cartillas, deberán entregarla su cartilla sellada en las instalaciones del 6º u 8º Regimiento de la XII Región Militar, cualquier sábado o domingo del mes de enero de 2018, en horario de 8:00 a 1:00 p.m. En diciembre, deberán entregar su cartilla liberada debiendo presentar original y copia, así como acta de nacimiento, constancia de estudios recientes o el certificado, credencial de elector y CURP.Quienes no se presentaron el día de ayer al sorteo, se sumarán a quienes les tocó bola blanca y deberán dar servicio para la liberación de su cartilla.