¿SERÁ CIERTO?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es tal el extremo al que ha llegado el gobierno que, por medio de su “reforma energética” ¿vendió? Pemex en pedacitos y poco a poquito… despacito. Simplemente, en Tlaquepaque, Jal., ya hay una estación de servicio expendedora de productos (gasolinas, aceites, etc.) que se identifica, no como Pemex, sino como BP (British Petroleum).Curiosamente, después de cualquier cantidad de artículos en los que llegué a señalar la gran pantomima y gesticulación que se estaba generando para que la población mexicana pensara que Pemex estaba en quiebra y que el petróleo se estaba agotando, se hizo creer a la mayoría de los mexicanos que lo mejor que le podía pasar al país, era sorprender a gobiernos extranjeros para que adquirieran chatarra y fierros viejos de las refinerías y complejos petroquímicos cuya muerte se inició al quitarles el presupuesto; al no darles mantenimiento; al no ampliarlas; al impedir su productividad absoluta, etc., y ahora resulta que, por arte de magia y milagrosamente, una vez cerrados los tratos de ¿enajenación o reintegración?, la realidad es que México tiene enormes yacimientos de petróleo que, curiosamente, se acaban de descubrir.No entraré en detalles para puntualizar la obvia presión ejercida por parte del gobierno sobre el indolente secretario general del sindicato petrolero quien, a cambio de su total silencio e inamovilidad absoluta, arropado por la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión pero que, además, le importa un bledo que sea señalado como lo que es: un traidor al gremio petrolero y cómplice vende-patrias que ha sido pagado con largueza extrema, Pemex ha dejado de ser lo que creíamos.Permítanme compartirles una parte de la charla que llegué a sostener con don Antonio J. Bermúdez, ex Director General de Pemex y quien cerró uno de sus informes anuales con una expresión que se difundió y duró muchos, muchos años, en la mente de cada uno de los habitantes del país: “Petróleos Mexicanos, al servicio de la Patria.”En dicha plática, me mencionó que durante sus dos administraciones al frente de la paraestatal, se descubrieron casi la totalidad de los yacimientos petroleros terrestres del país y que, conociendo las intenciones y ambiciones de los vecinos del norte, ordenó que se taparan y que los planos de localización se resguardaran en el archivo secreto de la empresa, dando la instrucción de que su explotación se iniciara de manera paulatina y conforme las necesidades de producción y abastecimiento del país lo fueran requiriendo.Con lo que no se contó fue con la tecnología tan avanzada con que se dotaron los satélites puestos en órbita unos años después y que logran detectar con precisión absoluta todo lo que hay en el subsuelo del globo terráqueo incluyendo, por supuesto, al petróleo.Bajo tales condiciones, ya no solo no fue posible ocultarle esto a los grandes intereses allende del Bravo, sino que el gobierno mexicano tuvo que pagarles una “comisión” por habernos hecho el flaco favor de decirnos lo que ya sabíamos: en dónde se localizaban los yacimientos tanto de gas como de petróleo a todo lo largo y ancho del país.Recordando ese pasaje de mi vida, he cavilado y me he cuestionado, ¿cuáles habrán sido realmente las condiciones del acuerdo para que se realizara la expropiación petrolera? ¿Se habrá dado un plazo fatal como el del Canal de Panamá o el de Hong Kong? Solo que en este caso, México viviría la ilusión de ser dueño del petróleo de su territorio por un lapso de 80 años y, entonces ¿es al secretario general del sindicato petrolero a quien le ha tocado la “mala suerte” de que a cambio de que lo hicieran estúpidamente multimillonario solo iba a tener que pasar, estoicamente, el trago amargo de consolidar ese acuerdo de 1938?¿Han analizado ustedes, apreciables lectores, quienes explotan casi todas las minas de la República Mexicana? ¡Los extranjeros o prestanombres! ¿Qué o cuáles minas? ¡Todas! Pero, ¡qué flojera y cómo para qué averiguarlo!, ¿verdad? Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.