'Si el Chucky fuera argentino o brasileño, jugaría en el Madrid'

El ex mediocampista Pável Pardo reconoció el buen nivel que tiene el futbolista mexicano Hirving "Chucky" Lozano, militante del PSV holandés.Durante una entrevista con Univisión Deportes, el ex seleccionado nacional señaló que "Si Hirving Lozano fuera argentino o brasileño ya estaría jugando con el Real Madrid."Para el ex jugador del América, Lozano tuvo una gran actuación en el duelo ante Bélgica donde se encargó de marcar dos goles. El ''Chucky" se mantiene con titular indiscutible de los "Granjeros" en la Eredivisie.