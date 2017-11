Comerciantes de Zona Piel son afectados por ambulantes

Publicidad

Locatarios de la Zona Piel denunciaron falta de acciones de la Dirección de Comercio y Consumo en la regularización del comercio informal.“Ni hacen nada, nada más les dan un dinerito y los dejan hacer todo. Yo les he dicho ‘oiga, por favor, mire, quítela, tapa toda la vista’... pero no pasa nada porque ella ya les dio dinero para que la dejen estar allí”, dijo Sandra Cervantes, comerciante de bolsas.Locatarios de la zona consideraron injusta la práctica del comercio informal.“Afectan mucho porque se llevan las ventas limpias, y uno tiene que invertir tanto en renta como en empleados”, dijo Adela Ramos, comerciante de botas.Sin embargo los ambulantes no sólo afectan las ventas, ya que colocan sus estantes o mesas en banquetas y en el arroyo vehicular y estorban el paso de peatones y autos.De igual forma los comerciantes establecidos lamentaron la mala imagen que los informales dan al turismo, lo que se suma a la mala calidad de los productos que ofrecen.“Lo peor es que engañan a la gente, les dicen que según les venden productos de León de piel, y les venden clones chinos”, señaló José Méndez, comerciante de calzado.En el lugar am habló con algunos inspectores de Comercio, y aseguraron que los operativos contra el comercio informal son constantes.