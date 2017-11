Don Ernesto Gómez Hernández, fundador de nuestro periódico

Publicidad

No puedo dejar de referirme, dedicarle esta entrega de hoy a un hombre de honor, entereza y sobre todo de amistades leales, seguras y a toda prueba, me refiero a Don Ernesto Gómez Hernández; sólo por venerar su memoria y mi gratitud a su “toque mágico”, para mi persona, me permito compartirles un trozo de la Introducción que redacté en el texto de mi autoría “Reflexiones Dominicales” (página 10):“Todo comenzó en una noche del mes de junio del año 2002 en que tuve como compañero de asiento en el vuelo de regreso de la Ciudad de México a un gran personaje, sin el cual no se entendería la evolución comercial y urbana de la ciudad de León, me refiero a Don Ernesto Gómez Hernández, incansable promotor y constructor de plazas comerciales, hotelería y obviamente la gran cadena informativa en que se ha convertido la Compañía Periodística Meridiano, impulsora del periódico regional “am”.Durante casi una hora de su compañía sostuvimos una charla muy amena, sobre aspectos políticos, económicos, sociales y obligadamente de varias controversias jurídicas importantes de la época, motivada precisamente porque hice alusión al objeto de mi viaje a la Ciudad de México para revisar algunos asuntos que ventilaba en la Procuraduría General de la República; con la suavidad expresiva y persuasiva de un padre, Don Ernesto me fue llevando hacia un tema relativo a escribir en el periódico una columna semanal los domingos, sobre lo que yo quisiera, otorgándome esa flexibilidad tan amplia para que no sintiera presión y tuviera el gusto o al menos dejarme la espinita de hacerlo ante mi constante negativa. Ya había recibido otras invitaciones de los medios locales, pero me volvía reticente, pues había visto otros columnistas locales que presionados por la obligación de entregar su artículo semanal, habían caído en el absurdo de comentar el partido de futbol al que asistieron o temas sosos, vacuos, que derrumbaban lo construido y ahuyentaban a los lectores que tenían.Insistente sobre su objetivo, ignoro a qué se debió el que fuera yo destinatario en ese momento ocasional de sus pretensiones; cuando transcurrió el viaje y finalmente llegamos a la ciudad y nos despedimos con más cordialidad y afecto que con los que iniciamos, me insistió Don Ernesto que no se me olvidara lo que me había sugerido. Ahora, después de 11 años, comprendo que aquel hombre exitoso y de tanto talento, había sembrado en mi una idea.Con esa idea empecé con buen tiempo a preparar un primer trabajo que denominé “Hace dos años”, precisamente para el segundo aniversario de la toma de posesión como Presidente de la República, de Vicente Fox Quesada, a cuya ceremonia y festejo acudí. A Don Ernesto Gómez le dio mucho gusto que le avisara de ese primer trabajo y me sugirió que en adelante me entendiera con la periodista Arcelia Becerra, y con su hijo Enrique Gómez Orozco.Las anécdotas con varios personajes y amigos comunes son muchas, como con su primo el Dr. Salvador Hernández Ornelas, con sus sobrinos Fito y Luis Fernando Gómez, con el Lic. Raúl Robles Álvarez, con el Dr. Primo Quiroz, con Luis Alberto Ramos, con José Felipe Tomé y hasta con mi colega y compañero de generación Carlos Javier Pérez Chow, de la Ciudad de México, testimonios de varios actos de nobleza y filantropía de Don Ernesto Gómez.Mi gratitud perenne para él, ya lo extrañamos. Descanse en paz.