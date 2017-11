La Olla: Secretario, ¿se debe ir?

Publicidad

La Secretaría de Seguridad Pública y su titular, Luis Enrique Ramírez Saldaña, están contra la pared.La retahíla de cuestionamientos que le propinó el síndico panista, Carlos Medina Plascencia, reavivaron la permanente pregunta en el Ayuntamiento leonés: “¿Es hora de decirlo adiós al Secretario?”.Para responderlo cada leonés tiene su propia opinión basada en su vivencia personal, pero para una evaluación seria hay que revisar varios factores, entre ellos empezar por: el comportamiento del índice delictivo; el cumplimiento del Programa de Gobierno 2015-2018 y del Programa Municipal de Seguridad Pública; y los resultados de encuestas de percepción del INEGI.Pero además de números hay que poner atención en el clima laboral al interior de la corporación; en el nivel de confianza y de trabajo con sus compañeros de gabinete; y en la aceptación hacia fuera, es decir, con otras autoridades, organismos empresariales, asociaciones civiles, comités de colonos. ¿Confian en él?Lo primero que mancha el gobierno de Héctor López y la tarea de su Secretaría de Seguridad es el incontrolable incremento de los homicidios dolosos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran 239 asesinatos de enero a septiembre de este año, superando por mucho los 193 de todo el 2016 y los 154 en el 2015.Cierto que el Municipio y su Secretaría no son los únicos responsables de la ola violenta. Hay una disputa por el control de la plaza de narcomenudeo, huachicoleo y otros delitos en el que son parte de la solución la Secretaría de Seguridad del Estado, la Procuraduría de Justicia del Estado, y por supuesto las autoridades federales como la Procuraduría General de la República (PGR), Sedena, PF, Cisen.Pero la guerra se libra a diario en León y son las autoridades de León las obligadas a dar tranquilidad. Octubre fue el segundo con más homicidios dolosos el presente año, con 34.En lo que toca a los delitos patrimoniales los números oficiales fríos no pintan tan mal. Los delitos denunciados de enero-septiembre en robo a casa habitación en esos primeros nueve meses del 2015 (antes de asumir el actual gobierno) son 964, y en ese periodo del presente año son 890, es decir un 7.7% menos.En robo a negocio se reportan 1,197 en ese periodo de 2015 contra 1,169 en 2017, un 2.3% a la baja.En robo de auto hay un alza del 6.3% en dos años, de 956 denuncias a 1,016 en el arranque de este año.Aunque puede “defenderse” con esos datos, están lejos de un compromiso plasmado en el Programa Municipal de Seguridad Pública, que es el reducir los delitos patrimoniales en un 25% durante el trienio.Otro indicador es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) realizada por INEGI. En septiembre 2017 el promedio nacional es que 76% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, en León es todavía mayor la mala percepción, un 78% está temerosa.Entre 58 regiones evaluadas los leoneses están en el lugar 26 de los que dicen sentirse más inseguros. Por fortuna lejos del porcentaje de los que sienten más temor, como en Villahermosa, Coatzacoalcos, la región norte y oriente de la Ciudad de México, Reynosa, Ecatepec. Pero todavía más lejos de los que se sienten más seguros, como son: Mérida, Puerto Vallarta, Piedras Negras, Saltillo, Durango, entre otras.El porcentaje de percepción de inseguridad en León se parece a la que se registra en: Manzanillo (76%), Tuxtla Gutiérrez (78.3%), Ixtapa Zihuatanejo (79.2%), Ciudad Neza (77.1%), Morelia (77.5%), Lázaro Cárdenas (78.1%), Cuernavaca (79.2%), Tepic (78.5%), Oaxaca (77.9%), Cancún (81.2%).Otro dato importante del estudio de INEGI es el de la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas. El promedio nacional que consideró como “muy o algo efectivo” a su autoridad local fue de 23.6%, en León fue de 26.6%.Sobre el clima laboral en la Policía Preventiva suponemos que el Alcalde lo debe tener evaluado, eso les dirá mucho.Lo que sí es que el desempeño del Secretario no parece tener el respaldo de organismos empresariales y sociales, y de los no funcionarios que son parte de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, empezando por su presidenta, Rocío Naveja, con quien si bien no se ha peleado abiertamente pero pues no hay sintonía en el trabajo, y para prueba el retraso en arrancar el Fideicomiso Ciudadano de Seguridad.La Secretaría de Seguridad Pública de León está en deuda en parte de sus compromisos del trienio.Una de las metas del Programa de Gobierno fue la siguiente: “Crear 500 plazas de policía para brindarle mayor y mejor atención a las zonas de la ciudad con alto índice delictivo”. Desde un principio eso pareció muy pero muy ambicioso, pues no era únicamente que egresaran de la Academia de Seguridad ese número de elementos, sino que, restando las bajas, se incrementará la plantilla operativa.Hace rato quedó claro que esa meta es imposible, hoy el saldo es de apenas unos 65 elementos más.Lo positivo es que se ha cumplido con mejora en el salario y las prestaciones laborales. Este año el incremento al ingreso fue del 10% a todos los elementos, el policía raso alcanza los $13,533 mensual bruto. Y hubo un incremento de la beca del cadete de 6 mil pesos promedio a 8 mil pesos mensuales.También se prometió la primera etapa de un Centro de Inteligencia en Seguridad Pública del Municipio. En I Informe explicaron que eso tenía que ver con la plataforma ahí desarrollada que le llamaron el Sistema Integral de Operaciones de Seguridad Pública (SIOSP).Que ese proyecto se albergaría entonces en las instalaciones del C4 con lo que se optimizaban los recursos para consolidar la Unidad de Análisis de Información. Pero ya en el II Informe no registran resultados de la estrategia.Otro proyecto ofrecido fue la primera etapa del Centro de Seguridad Pública Municipal (también con Obra Pública y Secretaría de Ayuntamiento) “lo que facilite a la población el acceso a los servicios de seguridad y trámites administrativos en un mismo espacio”. Tampoco el II Informe reporta nada.En lo que llaman “Programa de inteligencia, coordinación y fuerza contra delitos de alto impacto”, se presume que recién se creó el Grupo de Coordinación de Seguridad León y en el segundo año detuvieron 6 mil 195 personas por delitos del fuero común, se confiscaron 29 mil 885 litros de hidrocarburo de nueve tomas clandestinas y se retiraron de las calles 524 mil 332 dosis de droga de diversos tipos. El II Informe carece de un comparativo para darle a esos resultados un justo valor sobre su impacto.En lo positivo destaca que fueron aprobados para obtener la Acreditación Internacional Avanzada en Seguridad Pública del organismo internacional CALEA, que evalúa bajo estándares internacionales.En las tareas de prevención del delito se reporta en el II Informe de Gobierno un dato francamente inverosímil al sentido común: ¡481 mil 338 ciudadanos que participaron en 16 mil 995 actividades! Pero además, el sustento de esta política se supone que será el “estudio sobre el comportamiento del fenómeno criminológico en el Municipio”, pero apenas hace unos días que se dio luz verde a que se contrate.Aquí le paramos a un vistazo muy general a la chamba de Seguridad Pública. Ya toca a la Comisión de Gobierno y Seguridad, que encabeza el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, ponerle lupa a los resultados. Y desde luego al alcalde Héctor López tomar una decisión de si así como van puede dar mejores cuentas.Al escrutinio debe pasar todo el equipo, empezando por el secretario Luis Enrique Ramírez; el director de Policía Preventiva, José Carlos Ramos; el subsecretario de Atención a la Comunidad, Francisco Becerra; la directora del C4, Leslie Melchor; el director de Prevención del Delito, Elías Mares; el director de Tránsito, Ricardo López; el director de Protección Civil, Salomón Ocampo, entre otros. Del desencuentro entre el síndico Carlos Medina y el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, lo que resta esperar es si las sospechas que en lo verbal expresó el panista en la sesión de Ayuntamiento sobre que las solicitudes de compras de esa dependencia llevaban “gato encerrado”, se formaliza en una petición a la Contraloría Municipal para que realice las investigaciones pertinentes.De no ser así pues no debería de importar, el contralor Esteban Ramírez no tiene porque esperar alguien le pida con escrito membretado que se ponga a investigar, la sospecha es suficiente para que lo haga.Pero el debate de fondo no es la bronca entre Medina y el Secretario, o Medina y el Alcalde, es si ¿el Secretario de Seguridad y su equipo tienen con qué responderle a los leoneses, o su ciclo ya se agotó?...Se acerca la hora para que los partidos políticos definan sus nombres para pelear la gubernatura. Y hay dos que hace rato están encarrerados para quedarse con ella, en el PAN el “delfín” Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y en el PRI el senador Gerardo Sánchez García, pero la suerte no está echada.El PAN va por el dedazo al que le llaman designación, y el PRI por una convención de delegados. Pero no está claro todavía los criterios con los que los azules llegarán a esa decisión y las reglas de la asamblea tricolor. Aunque hoy pocos se atreverían a apostar por otros que no sean Diego y Gerardo.Cada partido y los suspirantes tienen o estarán por tener sus propias mediciones de percepción pre-electoral para ver a qué le tiran. Una es la que realizó Inmersa Marketinggroup, la casa encuestadora leonesa, en julio pasado, y cuyo resumen ejecutivo circula entre la clase política guanajuatense.Lo que llama la atención es que en la percepción de los aspirantes más favorecidos no están los que más la están buscando en cada bando, sino otros personajes, sí de larga carrera política pero menos identificados con la grilla de los partidos, que son: Carlos Medina, PAN, y José Luis Romero Hicks, PRI.En la pregunta directa de intención de voto para Gobernador los resultados fueron: Carlos Medina a la cabeza con 24.8%; José Luis Romero con 22.41%; Fernando Torres (PAN), 16%; Diego Sinhué Rodríguez (PAN) con 9.9%; Miguel Ángel Chico (PRI) con 8.6%; Gerardo Sánchez (PRI) 7.3%.Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, sí aspira a ser el candidato y trabaja para ello hace rato. En cambio el síndico Carlos Medina no la está buscando y su respaldo está con el senador Fernando Torres, pero sería un error si alguno lo pone fuera de la baraja de candidaturas en el 2018.Diego Sinhué “está guardado” desde hace tres meses y medio que dejó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano luego de la publicación de am por la “intervención Celaya”, donde un ejército de funcionarios apoyaba su posicionamiento con el pretexto de evaluar el programa Impulso Social.Sin el reflector mediático se mueve con reuniones en corto con liderazgos panistas y no panistas. El viernes presumió en sus redes sociales un encuentro con “amigos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) de Guanajuato”, y ese mismo día el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato lo exoneró de las denuncias de la oposición por promoción y uso indebido de recursos.Ya sin ese peso encima Diego prepara para hoy una pachanga en grande por su cumpleaños.Para Fernando Torres la esperanza muere al último y, si no es él, sus fichas sí estarán en el tablero. Parte de esa estrategia es el foro titulado “Reflexiones para la Seguridad Pública”, al que convoca para mañana junto con el diputado federal y la carta de ese bando a la alcaldía, Ricardo Sheffield.En el PRI el senador Sánchez García, con el pretexto de un Informe de Actividades Legislativas, convoca al Auditorio del Estado para demostrar su capacidad de movilización de la base tricolor.Su compañero en el Senado y acérrimo rival interno, Miguel Ángel Chico, se mantiene puesto para competir. Y el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett, dice que, si hay garantía de cancha pareja en una contienda, no dudará en despedirse pronto de su cargo federal para también hacer su luchita.Al secretario de Seguridad de León, Luis Enrique Ramírez, se le ha criticado su dependencia al secretario del ramo en el Estado, Álvar Cabeza de Vaca.