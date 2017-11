Partió un gran hombre y excelente amigo…

Publicidad

El miércoles, a las nueve de la mañana, recibí telefónicamente la triste noticia de que mi gran amigo había partido. A los 87 años, don Ernesto Gómez terminó una vida plena de satisfacciones, éxitos y realizaciones, que dejarán una huella, un hito referencial que perdurará en la bruma de los tiempos.En alguna ocasión, alguien preguntaba ¿Qué es la vida? Al tiempo andando obtuvo una respuesta: “La vida es lo que pasa”. Don Ernesto Gómez hizo posible que muchas cosas pasaran, de tal manera que no se puede olvidar a alguien que dejó tantos buenos motivos para recordarlo.Neto, como le decían sus amigos, siempre estaba pensando en construir algo, su capacidad creativa no conocía límites, su imaginación podía expandirse hasta el infinito. Las circunstancias adversas nunca representaron un problema para él, porque las convertía en oportunidades alternativas que superaban la idea original.El optimismo, el buen humor y la generosidad eran la esencia de su condición humana. En reuniones, todo mundo disfrutaba de sus anécdotas y experiencias de vida, era un gran conversador, porque tenía muy claro lo que la vida le había enseñado. Frecuentemente, las personas que lo conocían y las que sólo tenían referencias, recurrían a él en busca de un consejo, de una orientación. Las escuchaba con mucha atención, sabía hacerlo, y les tendía la mano. Decía que escuchar a alguien le resolvía la mitad del problema.Trataba por igual al hombre más encumbrado que al más humilde, al político de mayor rango que al burócrata olvidado, siempre te obsequiaba con su característica sonrisa de aceptación, de generosidad, que implícitamente invitaba a dialogar, a tener cercanía, a confiar en él…Siendo Neto muy joven, el gobernador Juan José Torres Landa lo invitó a colaborar como Secretario de Finanzas del Estado; es decir, sobre sus espaldas cargaría la dinámica actividad de don Juan José para transformar el Estado con el Plan Guanajuato, que requería de importantes financiamientos y la modernización fiscal. El Gobierno de Torres Landa fue sin duda el mejor que haya tenido Guanajuato hasta la fecha.El Gobernador le decía a Neto: “En la Secretaría, vas a ser el picador de oficio, y yo el que haga la última faena”. Pero, era tan convincente Neto que antes de cobrarles el adeudo, que había arrojado alguna auditoría, les hacía una exposición brillante del Plan Guanajuato, de tal manera que hasta salían agradecidos, y convencidos de pagar, platicaba don Arnulfo Padilla. Una de sus normas de urbanidad política era devolver siempre la llamada y atender a todos los ciudadanos, con cita o sin ella, cortesía extraña de un político o funcionario de hoy.Estuvo a punto de ser el candidato para suceder a Torres Landa, pero azares del destino y coyunturas políticas impidieron que las cosas ocurrieran como los guanajuatenses deseaban. Pero, esto nunca le afectó, el entusiasmo era su leitmotiv y siguió adelante cultivando el acervo de ideas y proyectos que concebía permanentemente; fue así que empezó como pionero en la construcción de centros comerciales, desarrolló 125 en todo el país.Le molestaban mucho las injusticias, las mentiras y la prepotencia de los políticos. El valor que más defendía era la libertad. Como consecuencia de ello, siempre soñaba con un medio social para proteger y salvaguardar derechos inalienables del ser humano. Aquel anhelo se transformó en un ideal y ese ideal se convirtió en el periódico am.Eran un ágape las largas conversaciones con Neto, acompañadas éstas de un buen trago y un humeante cigarrillo. Se aprendía mucho de él, me gustaban sus anécdotas, los valores que defendía y la manera cómo interpretaba el mundo. Decía que “sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre estaba condenado a la opresión.”La frase “Nosotros somos usted” resumía su visión editorial del periódico am. Quería que el medio fuera un fiel espejo de los ciudadanos, donde éstos vieran reflejados sus sueños, angustias, valores y deseos. Recuerdo a Don Ernesto utilizando una metáfora: “El periódico no es mío, sino de los lectores”… fue un hombre adelantado a sus tiempos, que defendía valores universales.Tenía razón, una sociedad moderna, educada y libre no es concebible sin el desarrollo de mecanismos de pesos y contrapesos, entre los que se cuentan principalmente las organizaciones y agrupaciones sociales y desde luego la prensa libre, para enfrentar la permanente propensión del Estado e individuos a imponer su ideología personal intentando callar a otros.El caudal creativo de Neto surgía de una característica muy personal que tenía en su manera de interpretar el mundo: Siempre pensaba en un futuro promisorio, el optimismo era el vehículo en el que transportaba sus ideas emprendedoras, invariablemente pensando en positivo.Una de estas ideas fue el Forum Cultural Guanajuato: un complejo de espacios para la formación artística, cultural y de entretenimiento. Para tales efectos, convenció a las autoridades que pagaran el proyecto de un arquitecto de talla mundial y trajo de New York al famoso arquitecto Didi Pei para que diseñara el plan maestro del Forum Cultural.Las causas nobles lo emocionaban. Por enumerar alguna de las que le conocí: un día me llevó a ver una construcción que estaba a punto de terminar. Al llegar, todo me imaginé, menos que fuera una funeraria. Sorprendido, le pregunté, ¿por qué una funeraria? A lo que respondió que le dolía mucho ver a la gente de escasos recursos que en ocasiones no tenían ni para enterrar a sus muertitos. Me explicó que esta obra, entre otras, la hacía a través de la Fundación Leonesa Servir, de la familia, que él presidía.Soñaba con grandes proyectos donde la sociedad fuera el actor principal, como el de “La Primavera”, un macro desarrollo autosustentable, al sur de León, con la visión del Nuevo Urbanismo, del arquitecto norteamericano y urbanista Andrés Duany. También trabajó arduamente en el proyecto de crear el “nuevo Guanajuato” al lado de la presa La Purísima.Partía de la consideración de que la ciudad, el casco viejo, limitado por cañadas y montañas, se conservara, y lo nuevo se hiciera con una perspectiva moderna, bien planeado urbanísticamente, y sin los limitantes que establece el patrimonio histórico y cultural.Por desgracia, las iniciativas anteriores no tuvieron lugar debido a mezquinos intereses económicos, políticos y dogmáticos, que pusieron todo tipo de obstáculos para que no siguieran adelante estos proyectos revolucionarios de gran calado. Pero, esto estaba lejos de minar la voluntad emprendedora de Neto.Más pronto que tarde, arrancó la construcción de hoteles en varios municipios de Guanajuato y en otras partes de la República. Sólo en San Miguel de Allende edificó cinco y tuvo la visión de construir un Centro de Exposiciones y Convenciones ad hoc para bodas y eventos, porque decía que con el tiempo San Miguel iba a ser el lugar ideal para esto.Por desgracia, su amable sonrisa se fue extinguiendo, aún con los extraordinarios cuidados de sus hijas e hijos, pasó por eventos difíciles y dolorosos, como la partida de su esposa doña Alicia, entre otros. Pero, hasta los últimos días, Neto fue Don Ernesto Gómez Hernández. Partió tranquilo, no dejaba ningún pendiente, heredó sus principios y valores a todos sus hijos, de quienes siempre estuvo muy cerca, recibiendo y dando cariño.Don Ernesto supo convertir sus sueños y anhelos en ideales que luego transformó en instituciones. El periódico am es dirigido y preservado en sus fundamentos por Enrique, que lleva en la sangre los mismos principios que heredó de su padre y que ha sabido impulsar y tutelar con valentía “39 años de libertad periodística”.Partió Don Ernesto Gómez Hernández, un gran hombre y un excelente amigo que siempre recordaré con cariño y admiración.