Relevos empresariales

Las organizaciones como las sociedades tienen ciclos de vida y cuando éstos terminan, se dan cambios que renuevan o aceleran la inevitable muerte. Las empresas, -esas organizaciones que tienen el legítimo (aunque a veces abusivo) recurso legal para crear riqueza creando empleos-, también tiene su ciclo. Nacen, se desarrollan, se multiplican y mueren.En el mundo se calcula que el 75% de las empresas que generan el mayor valor industrial, se crearon en los últimos 25 años, mostrando que la muerte también llega a las que parecían eternas. En México las cosas no son distintas.Las empresas y marcas “mexicanas” han sido adquiridas, fusionadas vorazmente por “holdings” extranjeros y otras veces, el ciclo de vida del producto-servicio concluyó, matando al mercado que lo consume.Este proceso no escapa a los líderes empresariales, a los fundadores, quienes visualizaron oportunidades en el entorno y arriesgaron sus recursos para concretar la idea y crear la empresa. En nuestra región, fueron pioneros en los años 50 y 60 quienes crearon las empresas leonesas y sus marcas y sus fuentes de empleo.Son tres las tres grandes migraciones que hicieron a esta Ciudad de los Cueros: la de los años 20 proveniente de Jalisco con la Cristiada, la de los 80 proveniente del Distrito Federal para construir universidades y corporativos y la tercera que con el inicio de siglo trae en oleadas a extranjeros a las industrias intensivas en tecnología.De la primera ola, nacieron emprendedores que se hicieron empresarios.Captaron en el periodo de los años 30 a los 50, las necesidades de crear transporte como los que se unieron para crear Flecha Amarilla o Castores, o para construir fraccionamientos de clases medias y altas en la zona poniente como Grupo Alcon, o para hacer zapato como lo hicieron en Flexi, Destroyer y Emyco, o para abrir las agencias de los vehículos que se adquirían por miles en los años sesenta.La industria hotelera dio en esos años a la principal cadena que fue Real de Minas.Fue el periodo de la posguerra que materialmente “jaló” a los empresarios locales ante la avidez de manufacturas en el mundo. Nacía la generación de los “baby boomers” y el promedio de hijos era ya de 10 hijos por familia y el crecimiento poblacional tenía también ese porcentaje anual de crecimiento.Se requerían alimentos: la asociación de productores de leche engendró a Leche León; se creaba la Asociación de Ganaderos.También hacían falta en la ciudad restaurantes y nacieron los “almuerzos” o populares como Lupillos y Ciao y exclusivos como el Rincón Gaucho e instituciones financieras como Banco del Bajío, agencias como Seguros del Centro (hoy HDI), periódicos como am.Vinieron atrás los proveedores de piel, de suelas, de plásticos, de servicios, de empaques, de logística. Muchas, creadas por empresarios empíricos, audaces, sin mayor preparación que el noble interés de crear una empresa propia.Todos, parejos en este terruño al igual que la República crecían al 6% anual jalados por al periodo de la posguerra.Todo en el periodo de mayor bonanza de la economía nacional hasta sufrir la devaluación de 1981 y marcar con el temblor de 1985 el inicio de la segunda oleada de profesionistas y empresarios que llegaron a León para aportar talento y requerir fraccionamientos, cines, escuelas, centros comerciales.Es la llegada de 100 mil migrantes en esa década la que cambió la fisonomía de una ciudad formada antes por migrantes de Jalisco.Llegaron directivos de empresas, investigadores y académicos. Trajeron costumbres, ideologías, religiones, tradiciones, para enriquecer el mosaico cultural del Bajío.Las empresas ya eran dirigidas por otra generación de jóvenes con estudios universitarios cuyos padres los habían preparado para el relevo.Esa primera generación de empresarios se extingue, se han ido. Alejandro Arena Torres Landa, Roberto Plasencia Saldaña ahora Ernesto Gómez Hernández como otros más, forman hoy la historia empresarial de León.Ahora con “gobiernos corporativos”, las empresas leonesas siguen generando empleos y valor y los hijos-hijas de muchos de ellos diversifican inversiones, hacen alianzas con empresas globales, crean modelos de negocios innovadores, y en conjunto dan una fisonomía a la industria local en giros antes desconocidos como los plásticos, la tecnología geomática, la proveeduría automotriz, la logística.En los 80 se formaban ya Cámaras empresariales en el comercio, en el calzado, en la curtiduría, en la transformación y eran aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial de León, hoy con un relevo empresarial pues vuelve a ser conducido por José Arturo Sánchez Castellanos como exitosamente lo hizo al final de los 90, o con el regreso de Jorge Ramírez Hernández a la Coparmex, las cámaras empresariales se rediseñan, como Anpic que ahora es Apimex.Los relevos empresariales son inevitables y necesarios, tanto en la Dirección como en los Consejos de Administración. León tiene ahora en la dirección de sus empresas a los nietos de los fundadores, a la tercera generación.Y León se asoma también a ese futuro sabiendo que la crisis de inseguridad que nos azota, sólo se podrá acabar no con policía o ejército, sino cuando profesionistas y empresarios compartamos con responsabilidad social, lo que tenemos.*Director de la UniversidadMeridiano, A.C.