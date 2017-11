Un líder extremadamente adelantado

Publicidad

Hay nuevo dirigente o coordinador, sería más propio calificarlo de esa manera, en el Consejo Coordinador Empresarial de León, que agrupa a siete organismos dedicados a diversas funciones pero principalmente empresariales y económicas.No es una agrupación política, entendámoslo bien aunque es obvio, puede y debe, a nuestro humilde criterio, vaciar juicios y opiniones para propiciar que las funciones de los gobernantes se enfilen al progreso y la justicia social.¿Es el CCEL una especie de columna vertebral en nuestra comunidad? Sí, pero guardando proporciones y límites.Pues al Consejo, para encabezarlo ha llegado en una especie de segunda vuelta o aire, José Arturo Sánchez Castellanos, quien para nosotros neófitos en esos menesteres poco o nada importa quién o quiénes lo encumbraron otra vez, menos las intenciones de cuantos lo promovieron. Resultamos simples observadores de la realidad más para nada sus aprobadores o descalificadores.Ahora, por lo pronto, importa advertir el rol que va a jugar el personaje nominado. (Por sus proyectos y frutos los conoceréis).Militante en un partido en el ayer nada remoto es que puede caer en la tentación de orillar al Consejo a una actitud de censor pertinaz, constante, permanente a todo o la mayor parte de los actos oficiales (del partido o color que sean), porque eso, lo creen no pocos, reviste y da poder para, “gobernar desde afuera”.El organismo (CCEL) es un colectivo, ciertamente, pero en los planos de la realidad quien lo encabeza asume libérrimamente posturas de manera pronta e inconsulta; recordemos que en el ayer nada lejano un líder de ese organismo se fue a retratar con el candidato presidencial de un partido en contienda.Luego explicaría, ingenuo de capirote, que no sabía de qué se trataba. ¿Quién le dio siquiera un coscorrón o tirón de orejas por semejante pifia? Nadie; pero en el mismo pecado llevó la penitencia puesto que nunca se acordaron de él para proponerlo siquiera en una regiduría o sindicatura como pago por su acción. Cayó en el olvido del mismo partido que lo manipuló.En un buen romance se entendería que don José Arturo, nombrado apenas, por buenas formas, que mínimamente si se quiere pero deben cuidarse, por modestia o hasta congruencia estatutaria, a su exaltación hubiera declarado que su plan de acción o programa de trabajos resultaría luego de sesionar con quienes son cabezas de los organismos integrantes. Eso hubiera aconsejado la sensatez; pero él ya traía su “rollo” y lo soltó, sin ortodoxia.Somos legos, hay urgencia de reconocerlo, en ese tipo de manejos que involucran intereses, conveniencias y hasta pasiones pero el puro imaginario nos diría que sus impulsores y promoventes le aseguraron que sería exaltado. Está bien; pero muchas veces las prisas destrozan, como es el caso, las formas. El prontismo hace un terrible daño. Esas actitudes de hecho anulan el derecho.Don José Arturo Sánchez Castellanos de inmediato declaró que en su plan de trabajos, no del colectivo entendámoslo bien, se encuentra en lo “electoral, la seguridad, combate a la corrupción, la atracción de inversiones y la defensa de los espacios ciudadanos”, según nos reportó Milenio, en nota de Adriana Carrera.Afirma el nuevo líder representante de los empresarios que “por primera vez habrá reelección de alcaldes, incluso de diputados y ahí es en donde la sociedad ahora sí podamos cobrar las facturas, el eje del combate a la corrupción cobra una mayor relevancia en estas elecciones, porque ahí los ciudadanos podemos castigar a los gobernantes que pretende reelegirse y que a juicio de los ciudadanos no han hecho bien su trabajo”. (Milenio página 9 noviembre 8).¿Es ese el criterio de los líderes de los siete organismos que nombraron a don José Arturo para que los coordinara y fuera su representante?En medio de esta heterodoxia lo que urge es que se nos diga si lo que se fundó, sin decirlo explícitamente, fue un nuevo partido político que encabeza Sánchez Castellanos.