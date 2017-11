Amenaza la extinción a las lenguas guanajuatenses

Publicidad



“Mis hijos y todos los de aquí (Misión) ya no quieren hablar chichimeca porque se burlan en la escuela y en la calle de ellos, cuando los escuchan hablar así; como en la escuela van de muchas colonias y no hablan como uno, se burlan de nuestros hijos”.



“Nosotros sabemos dos idiomas y por eso valemos más, pero por la discriminación, a nuestros hijos ya les da vergüenza porque nos dicen indios; es más entre los muchachos, porque con la gente grande no nos dicen nada”.



“Los tiempos cambian, ahora se la pasan en el celular, quieren ropa, zapatos y todo eso, yo pienso que les hace mal; aunque el maestro les enseñe y lo aprendan, no lo hablan y se les va a olvidar”.



“Mis hijos los mayores lo aprendieron porque yo les hablaba en ese idioma, pero los que le siguen ya no quisieron, no les gustó, les daba vergüenza; y ahí uno qué hace, bueno, sí conocen palabras, pero yo creo que ya hasta las olvidaron; ¡uy!… menos mis nietos, ni una palabra conocen”, platicó Marcial, que toda su vida trabajó en el campo, junto con sus dos hijos mayores; los menores tuvieron la oportunidad de cursar algunos grados de primaria.



“Antes las casitas eran de adobe y había mucho campo para trabajar, se vivía bien sólo con lo que se necesitaba, ahora veo casa de tabique, ya nadie siembra, trabajan en fábricas, los muchachos ya no son los de antes y todo eso hace que nuestras raíces se pierdan, me da pesar qué vamos a hacer”.



“Para bajar al pueblo, nos pedíamos un pantalón para poder ir porque no teníamos ropa”.



“Vivíamos con mis abuelos y ellos me hablaban en otomí, pero mi papá les decía que no me enseñaran, porque ya no quería que su hija hablara así, que sólo me enseñaran español, por eso nunca aprendí”, contó María Dolores.

En Guanajuato existen varios asentamientos indígenas, donde sus pobladoresEl censo de población y vivienda de 2010 del Inegi señala queque hablan algún tipo de lengua indígena y según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali),de ellas, de las cuales se desprendenLa lenguaencabeza los 47 dialectos registrados en nuestro estado, con 3 mil 239 hablantes, de los cuales 2 mil 37 se concentran en Tierra Blanca, que cuenta con 16 mil 972 habitantes, por lo que el 12% representa su población hablante indígena.Le sigue el dialectocon 2 mil 142, de ellos, 99% habita en San Luis de la Paz. A pesar de que eles la tercera lengua más hablada en el Estado, con mil 264 hablantes, no se concentra en una región: en León, 382 habitantes la hablan; en Celaya, 177; en Irapuato, 121; y en San Miguel de Allende, 107.Aunque; al contrario, en el Municipio se utilizan al menos 34 lenguas diferentes, entre ellas el náhuatl, mixteco, mazahua, otomí, mazateco, maya, purépecha, totonaca y zapoteco.El resto de lasen los municipios y va en descenso el número de personas que las conversan, de menos de mil a una persona.am platicó con integrantes de etnias indígenas que hablan su lengua además del español, quienes coincidieron en quede la sociedad, que se burla de ellos cuando los escucha hablar.Sobre la carretera federal 57 se aprecian los llanos extensos y secos con nopaleras, biznagas y huizaches de, donde habita una población deque hablande las 47 registradas en el Estado.A dos kilómetros del Centro del municipio, entre tierra árida y lomas, viven y hablan su lengua natal, que conforman el 90% de los hablantes totales de las 10 lenguas usadas en San Luis de la Paz, concentrados en la comunidad Misión de Chichimecas.La Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI) reconoció a la comunidad de Misión de Chichimecas como el último asentamiento indígena chichimeca del País, descendiente de la Gran Chichimeca.Aquí vive, hablante de chichimeca y español, madre de seis hijos, con quienes se ha esforzado por heredarles su lengua natal, aunque sólo su hija mayor la aprendió y la habla, pero el resto de sus hijos, aun cuando la conoce, prefiere hablar español.Irene, orgullosa de sus raíces, expresó con voz quebrantada sentirse profundamente triste de que la sociedad los vea como extraños y los rechace sólo por hablar un dialecto prehispánico, lo que considera que debería ser, al contrario, valorado como parte de la las raíces y tradiciones del País.Mencionó que en la escuela de la comunidad un maestro les enseña a los niños la lengua para que no se extinga, pero a los niños no les interesa.La necesidad de comunicación obligó a Irma a aprender español a los 10 años, pero nunca dejó de practicar el chichimeca.San Luis de la Paz tiene un clima semiseco, ocasionado por los cerros de de la Sierra Gorda. Por estos rumbos viven, esposos. Ambos hablan chichimeca.Entre las faldas del cerro criaron a sus seis hijos, de los que sólo los dos mayores aprendieron chichimeca.Marcial, en compañía de su esposa, sale a los llanos en busca de leña. De regreso a casa, María se detiene a comprar tortillas, pues ella contó que desde hace años dejó de hacerlas. En estos trayectos,Dijo queen que en San Luis de la Paz, en los festejos a la Virgen de Guadalupe, cuando ademásmadre libremente y hacer ofrendas sin ser señalado.es el segundo municipio guanajuatense con hablantes de otomí, radicados en la comunidad de Cruz del Palmar, sobre la carretera a Guanajuato capital, a dos kilómetros de la cabecera del municipio. Al entrar a la comunidad, se aprecia un cerro con una capilla en una especie de cueva, conocido por los habitantes como El Calvario, donde el último día del año celebran el Santo Entierro.Ese día, en la explanada, los chichimecas de San Luis de la Paz tienen un encuentro con los otomíes y celebran juntos el Santo Entierro, abrazándose para desear buenos deseos para el siguiente año, como símbolo de paz para sus ancestros cuando estaban en guerra ambas etnias.Magdaleno Ramírez Ramírez, representante de los pueblos indígenas en San Miguel de Allende, muestra una fotografía de un poema otomí que su papá escribió y fue publicado en el libro “Adorando los santos”, de Yolanda Lastra, Joel Sherzer y Diana Sherzer., representante de los pueblos indígenas en San Miguel de Allende, también atribuye a la discriminación la pérdida de lenguas y tradiciones indígenas.Compartió que cuando era niño, vestía al igual que todos, con huarache, camisa y calzón de manta. En la comunidad estudió hasta tercero de primaria y el resto de los grados los cursó en San Miguel de Allende, donde dejó de vestirse como su etnia por discriminación: como los niños se burlaban de él en el pueblo,Los otomíes que iban al pueblo eran discriminados por los comerciantes y sanmiguelenses. En las tiendas los dejaban hasta el final para atenderlos y en las cantinas no atendían a los hombres si no vestían como la gente de la zona urbana, recordó.Magdaleno comentó que por discriminación, los indígenas han dejado de hablar su lengua madre y su vestimenta típica. También explicó que, de las cuales, entre ellos su hermana, Esiquia., habitante de Cruz de Palmar, dijo que sus padres nunca le enseñaron otomí aun cuando ellos la hablaban:Lo que nunca dejó de sus raíces indígenas, fue su vestimenta. A María le gusta vestir con faldas largas de colores, rebozos en la cabeza y en la cintura, blusas coloridas con flores y huaraches. Ella cuenta que, aunque no aprendió su lengua nativa, le hubiera gustado hablarla, pues forma parte de raíces.