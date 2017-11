Lo ejecutan y huyen caminando

Publicidad

Frente a su casa, un hombre de 29 años fue ejecutado a balazos en Colonia del Valle, en San Francisco del Rincón.El cuerpo de quien fue identificado como José “N”, de 29 años, quedó a un costado de una camioneta frente a su casa; testigos en el lugar dijeron que los agresores fueron dos hombres que huyeron del lugar caminando.Los hechos se registraron la tarde de ayer cerca de la 1:30, sobre la calle Sor Juan Inés de la Cruz casi esquina con Cuauhtémoc de la colonia antes referida.Habitantes señalaron haber escuchado alrededor de 10 disparos, por lo que optaron no salir de sus domicilios.De acuerdo a algunas versiones, el ahora occiso se encontraba frente a su casa, a un costado de una camioneta de la marca Ford Escape, con placas de circulación GVT1605 del Estado de Guanajuato.Cuando dos personas del sexo masculino se dirigieron hacía donde se encontraba su víctima y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones, hasta que el cuerpo del hombre cayó desvanecido.Luego los hombres continuaron caminando sobre la misma calle en dirección a la Cuauhtémoc, donde se presume que ya los esperaban en un auto para huir, aunque autoridades no confirmaron dicha versión.Hubo vecinos que aseguraron que se escucharon alrededor de 15 detonaciones, aunque a simple vista en el lugar se ubicaron sólo ocho casquillos.Tras los disparos algunos salieron de sus viviendas para ver qué había ocurrido y llamaron a urgencias.Al arribo de los paramédico se determinó que el hombre ya no contaba con signos vitales y de inmediato policías acordonaron el lugar, se dijo que a simple vista se podía observar que el cuerpo presentó cuatro impactos en la cabeza.Al lugar también llegaron familiares del fallecido mismos que permanecieron en el sitio hasta la llegada del Ministerio Público para realizar las investigaciones.