Publicidad

El Club Campestre de Celaya cerró con éxito su torneo de aniversario de tenis, Antonio Chavarria se coronó campeón de la Categoría A.Durante más de una semana se estuvo realizando este evento del deporte blanco en el Club Campestre de Celaya con lo que celebraron su aniversario número 62.Eleazar Arvizu, coordinador de tenis del Club Campestre, comentó que fue un éxito lo realizado con más de 200 jugadores en acción.“Este torneo fue un éxito, había muchos años que no asistían muchos jugadores a este torneo, estuvo maravillosamente muy bien organizado”, comentó.Sobre el nivel, expresó que se mostró un gran nivel de competencia en varias categorías y por lo cual la gente se fue satisfecha.“En todas las categorías el nivel estuvo parejo, hubo partidos muy disputados, sorpresas con algunos jugadores, me voy contento y satisfechos con todo el proyecto que hicimos este mes, un trabajo complicado y gracias a Dios todo salió bien”, mencionó.Hubo algunos jugadores que por su nivel jugaron en categorías diferentes.Al final se realizó un encuentro de exhibición entre Bruno Rodríguez, ex Copa Davids y algunos miembros del Club, además de la premiación a cada uno de los competidores.