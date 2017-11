Publicidad

La ocupación hotelera en Celaya bajó en un 18% en el primer semestre y cerrarían el año con el porcentaje de ocupación más bajo en los últimos cinco años.Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles de Celaya, Miguel Cano Montes quien afirmó que la demora en la llegada de inversiones junto con Toyota y la inseguridad en la región son factores que han afectado al sector hotelero.“La ocupación hotelera ha decrecido este año, pero es una campaña que hemos estado viendo en los últimos años, nosotros sabemos, al igual que todas las industrias, que tenemos altas y bajas”, afirmó.El líder hotelero recordó que en 2013 y 2014 tuvieron una curva de crecimiento debido a la apertura de Honda y las empresas proveedoras.Asimismo, detalló que la curva a la baja se prevé que continúe hasta 2019, admitiendo que ha habido quejas de los 26 agremiados.“Están conscientes que es parte del crecimiento en la oferta y no en la demanda, pero muchas de las veces no estamos preparados para eso pero nunca tenemos solvencia para soportar”, afirmó.Actualmente, el municipio cuenta con la oferta de 3 mil habitaciones y en los próximos meses abrirán más hoteles como el hotel Aloft en el Eje Nororiente.Explicó que muchos de los hoteles que están abriendo o próximos a inaugurar estaban seguros de la llegada de inversiones a la par de la construcción de la planta de Toyota en Apaseo el Grande, situación que no ha ocurrido.“Los hoteles ya tenían su inversión y empezaron a abrir pero no han llegado las inversiones de industrias y es por eso que nos vemos forzados a bajar las tarifas y ver el decremento en ocupación.“Sabemos que es muy diferente el panorama de Toyota con Honda ya que Honda no tenía un panorama internacional que le afectara y esperemos que se concreten pronto las inversiones y Guanajuato se vea favorecido al 100%”, dijo además de admitir que el principal competidor para el sector es Querétaro.Cano Montes destacó la importancia de desarrollar oferta turística en el municipio con el objetivo de encontrar la vocación y el mercado meta para cada hotel.“Lo preocupante es que abra un hotel grande y cierre uno pequeño y por eso debemos encontrar la vocación de cada uno de los hoteles ya que hay empresas que requieren cierto tipo de servicios y la gente que viene a visitar a familias o de viaje viene requiere de otro tipo”, dijo.