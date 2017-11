Prometen sanción por retraso en Eje

Publicidad

Una vez que las constructoras encargadas de la obra en el eje Manuel J. Clouthier incumplieron, el Municipio de Celaya les impondrá una sanción debido a los constantes retrasos para la terminación.Esto lo informó el titular de Obras Públicas, Enrique Miranda, quien de momento no dio el monto de a cuánto ascendería dicha sanción, ni detalló las constructoras involucradas.Aunque constantemente se ha prometido que la empresa terminaría, siendo la última vez, el jueves de la semana pasada, no se ha cumplido.“Pero como ahorita no tiene por cobrar hasta el finiquito, ahí es donde se va aplicar. Necesitamos que cierre la obra y en base a lo que quedó pendiente por cobrar, se saca el porcentaje”, explicó el funcionario.Agregó que hasta el momento la obra no ha quedado terminada, pero se espera que esta semana quede al 100%.Aseguró que la sanción será establecida de acuerdo a la ley.“No (todavía no se termina la obra). Necesitamos que termine para calcularla. La sanción no la calculo yo a mi libre albedrío.“Hay reglas, está la ley, y ahí te dice cómo debe de aplicarse. Yo hablé con el contratista e hizo el compromiso que la semana que entra queda ya al 100%. Yo espero que sí lo cumpla”, sostuvo Miranda.