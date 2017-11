Publicidad

Sin reconocer el problemaEl discurso de los hechos aislados y de que los delitos y violencia van a la baja está más que agotado por parte del alcalde Ramón Lemus y para esto ya le echa la culpa hasta a las redes sociales.La falta de transparencia en el Gobierno Municipal en dar a conocer los datos sobre la incidencia delictiva en el municipio ha hecho que quede sin sustento las reiteradas declaraciones de que la inseguridad va a la baja.En más de una ocasión en los últimos dos meses, el Alcalde ha quedado evidenciado en sus declaraciones desde que presumió que Celaya ya no era el primer lugar en incidencia delictiva en el Estado cuando Celaya nunca ocupo ese bochornoso primer lugar. A eso le han seguido las afirmaciones de que las cifras oficiales en homicidios van a la baja y si bien tiene razón cada vez queda más en entredicho la forma en que los ministerios públicos reportan los homicidios al Sistema Nacional de Seguridad Pública.En su afán por decir que todo va mejorando, ahora el Alcalde encontró en las redes sociales a su peor enemigo al decir que ahí se tergiversa la información y sólo es para causar alarma en la población.La ya de por si mala imagen que se tiene del Edil en la red se hizo más grande cuando dio estas polémicas declaraciones.'Desestabilizadores'Quien se tomó muy en serio el tema de los grupos 'desestabilizadores' es el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez.El Presidente Municipal está obsesionado con echarle la culpa a estos grupos de los problemas de Irapuato, tanto de inseguridad como de los pendientes legales que tiene el Municipio.Incluso, Ortiz Gutiérrez asegura que identificó ya a los integrantes de estos grupos a través de herramientas tecnológicas y que procederá contra ellos legalmente.Las críticas al panista no faltaron entre quienes ven su postura como una excusa para no responder ante las situaciones problemáticas que debería estar solucionando.¿Ya de salida?En la última visita del gobernador, Miguel Márquez, a Irapuato se le vio cansado y sin ganas de estar en el evento con los agricultores en el Distrito de Riego 011. Dicen los que saben que Márquez anda preocupado porque se acerca la fecha de que tome una definición sobre dejar o no la gubernatura por el sueño presidencial u algún otro encargo en la grilla nacional.Y es que los que saben dicen que será el reemplazo de Ricardo Anaya para que este se pueda ir a la candidatura del Frente Ciudadano para la Presidencia de la República, o esas son las intenciones de Anaya. El gran problema es a quién dejar como interino en Guanajuato, que pueda llevar las riendas del Estado y además, el control de la contienda electoral. Y dicen los malpensados que esto último es lo que más le preocupa al Góber, porque debe asegurarse de que al que deje continuará su proyecto electoral, es decir, que se concrete la candidatura del delfín Diego Sinuhé Rodríguez, pese a que con el paso del tiempo ha perdido presencia en actos oficiales, medios y redes sociales.El secretario de Gobierno, Gustavo Junquera, sirve fielmente a Márquez pero, al no ser un político militante panista provocará ruido al interior del partido que gobierna hace 26 años. Otra opción es la del coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez. Pero eso ya es futurear, hoy Márquez no ha dicho nadita de irse y, si no es a algo seguro, mejor consejo sería cerrar su sexenio.Los suspirantesAunque antes se lo tenían muy calladito, poco a poco dos de los tres regidores priístas de Celaya han ido asomando su interés por competir en las próximas elecciones nada más y nada menos que por la Presidencia Municipal. Primero la regidora priísta Montserrat Vázquez Acevedo la que comentaba ante las preguntas, que ella lo que desea es servir a Celaya, sin negar la posibilidad.Ahora cuando se le pregunta al también dirigente del partido en el municipio, Jorge Montes, si le entra por la alcaldía, tampoco lo niega, pero le brillan los ojos y dice: “yo soy un soldado de mi partido”, es decir, flor que le ponen él no se la quita.Eso sí, presume contar con el apoyo de varios ex presidentes del partido, pero sobre todo tiene en el senador Miguel Ángel Chico a su padrino político.La semana pasada el periódico Excelsior, de circulación nacional, señaló en un análisis que Chico Herrera va en primer lugar en las encuestas, pero destaca el activismo intenso del también senador Gerardo Sánchez y de la diputada federal Bárbara Botello.Para Montes no hay de otra: si Chico es el candidato tiene oportunidad, si no, se olvida y le abrirá el paso a su compañera de fracción, Monserrat, fiel a Gerardo Sánchez y su grupo.Pero también pareciera que arriba de él está el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, Fernando Bibriesca, otro interesado que tiene el respaldo de políticos más “pesados”: Vicente Fox y Martha Sahagún.A tratar de lavarse la caraA unos meses de que den inicio las campañas electorales y ante la posibilidad de que varios funcionarios contiendan en los comicios hay que reivindicar su imagen a toda costa. Esto provocó que en el Ayuntamiento de Celaya estén más preocupados que nunca por mejorar su imagen y en la dependencia de Comunicación Social que encabeza Luciano Frías Rodríguez hubo varios cambios. Dicen los que saben que se dieron un plazo de dos meses para mejorar la imagen tanto del alcalde Ramón Lemus como de Síndicos y Regidores para que lleguen con mejores aspiraciones al año electoral.El principal fue el cambio de Óscar Martínez, jefe de información y el más cercano colaborador en Comunicación no sólo de Ramón Lemus sino de los últimos cuatro alcaldes en Celaya y quien fue removido a Jumapa. En su lugar llegó de forma sorpresiva el exreportero José Juan Mendoza, quien en el proceso electoral pasado buscaba una regiduría por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y quien se distinguía por ser uno de los principales colaboradores del actual director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (SISMACC), Antonio Chaurand.Mientras que con los panistas había venido trabajando Ariana Acevedo quien ahora trabaja hombro con hombro con el polémico Luciano Frías tras el escándalo del costoso festejo del 16 de septiembre. En su lugar entró al quite Óscar Arenas quien con su experiencia en el periodismo buscará la misión casi imposible de reivindicar la alicaída fracción panista.Veremos si con estos cambios le dan una nueva imagen a la fracción blanquiazul, aunque a todas luces el problema parece ser más de fondo y no de imagen.Una cosa sí desean los priistas: que Ramón Lemus sea el candidato. ¿Por qué será?Opacan medallaLa medalla que la semana pasada ganó el celayense Jorge Ramos, de la selección mexicana de kickboxing en Budapest, Hungría, exhibió dos cosas: que en el Municipio hay gente que busca sobresalir en disciplinas convirtiéndose en ejemplo para la sociedad, y que el deporte, asunto que no se traduce en votos, se encuentra relegado del interés de los tres niveles de gobierno.Desde el mes pasado, el atleta denunció que el Municipio no lo escuchó cuando solicitó apoyo para realizar su viaje al otro lado del mundo. Señaló al representante del deporte en el Municipio, Marco Gaxiola, quien de plano ni caso le hizo a su petición. Pues bueno, resulta que quien finalmente lo apoyó fue el gobernador Miguel Márquez. Con ello garantizó su viaje de ida y vuelta, pero limitada y sin poder ir más allá de su hotel de concentración.Pero el caso de la falta de apoyo llegó hasta las redes sociales donde funcionarios como el propio Gaxiola y el regidor Jorge Montes se enfrascaron sin que pudieran salir bien librados.Y es que ciudadanos criticaron por Facebook al director del SIDEC y al mismo alcalde Ramón Lemus por falta de apoyo al deportista. Ante cuestionamientos de la empresaria Velia Hontoria sobre la veracidad de la información, el priísta Jorge Montes afirmó que se trataba de algo falso. Aprovechó para presumir que el pasado lunes, cuando Jorge Ramos ya competía en Hungría él propuso en la Comisión de Hacienda que se le otorgara recurso de apoyo. Hubo a quien no le pareció la respuesta del priísta porque resulta que el recurso no ha llegado a las manos del deportista. Y de paso avisaron al Edil que es momento de gestionar otro recurso, pues en marzo, el hijo de Ramos también competirá en Italia. Con eso tuvo el priísta para abandonar la conversación.De pronto se agregó, Octavio Arvizu, conocido por buscar una candidatura independiente a la alcaldía, quien también es entrenador de futbol americano. Ya con los ánimos encendidos, Arvizu también acusó a Marco Gaxiola por falta de apoyo para un espacio de entrenamiento. Según Arvizu, en una ocasión Gaxiola le contestó: “¿Y yo qué gano con apoyar al deporte?”. En al menos tres ocasiones el titular del SIDEC llamó mentiroso a Arvizu. Pero cuándo éste lo retó y amenazó diciendo que contaba con audio de los dichos del funcionario, de inmediato también huyó. Eso sí, de Jorge Ramos no dijo nada.Sin respuestas contundentes de la autoridad, el deporte se queda en el olvido. El fondo de apoyo a talentos es de 600 mil pesos, en un gobierno que gasta millones en fiestas, eventos... y monitoreo de Facebook.Medina y José Luis, definiciones 2018Se acerca la hora para que los partidos políticos definan sus nombres para pelear la gubernatura. Y hay dos que hace rato están encarrerados para quedarse con ella, en el PAN el “delfín” Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y en el PRI el senador Gerardo Sánchez García, pero la suerte no está echada.El PAN va por el dedazo al que le llaman designación, y el PRI por una convención de delegados. Pero no está claro todavía los criterios con los que los azules llegarán a esa decisión y las reglas de la asamblea tricolor. Aunque hoy pocos se atreverían a apostar por otros que no sean Diego y Gerardo.Cada partido y los suspirantes tienen o estarán por tener sus propias mediciones de percepción pre-electoral para ver a qué le tiran. Una es la que realizó Inmersa Marketinggroup, la casa encuestadora leonesa, en julio pasado, y cuyo resumen ejecutivo circula entre la clase política guanajuatense.Lo que llama la atención es que en la percepción de los aspirantes más favorecidos no están los que más la están buscando en cada bando, sino otros personajes, sí de larga carrera política pero menos identificados con la grilla de los partidos, que son: Carlos Medina, PAN, y José Luis Romero, PRI.En la pregunta directa de intención de voto para Gobernador los resultados fueron: Carlos Medina a la cabeza con 24.8%; José Luis Romero con 22.41%; Fernando Torres (PAN), 16%; Diego Sinhué Rodríguez (PAN) con 9.9%; Miguel Ángel Chico (PRI) con 8.6%; Gerardo Sánchez (PRI) 7.3%.Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, sí aspira a ser el candidato y trabaja para ello hace rato. Y el síndico Carlos Medina no la está buscando y su respaldo está con el senador Fernando Torres, pero sería un error si alguno lo pone fuera de la baraja de candidaturas en el 2018.Diego Sinhué “está guardado” desde hace tres meses y medio que dejó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano luego de la publicación de am por la “intervención Celaya”, donde un ejército de funcionarios apoyaba su posicionamiento con el pretexto de evaluar el programa Impulso Social.Sin el reflector mediático se mueve con reuniones en corto con liderazgos panistas y no panistas. El viernes presumió en sus redes sociales un encuentro con “amigos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) de Guanajuato”, y ese mismo día el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato lo exoneró de las denuncias de la oposición por promoción y uso indebido de recursos.Ya sin ese peso encima Diego prepara para hoy una pachanga en grande por su cumpleaños.Para Fernando Torres la esperanza muere al último y, si no es él, sus fichas sí estarán en el tablero. Parte de esa estrategia es el foro titulado “Reflexiones para la Seguridad Pública”, al que convoca para mañana junto con el diputado federal y la carta de ese bando a la alcaldía, Ricardo Sheffield.En el PRI el senador Sánchez García, con el pretexto de un Informe de Actividades Legislativas, convoca al Auditorio del Estado para demostrar su capacidad de movilización de la base tricolor.Su compañero en el Senado y acérrimo rival interno, Miguel Ángel Chico, se mantiene puesto para competir. Y el delegado de Gobernación, Javier Aguirre, dice que, si hay garantía de cancha pareja en una contienda, no dudará en despedirse pronto de su cargo federal para también hacer su luchita.