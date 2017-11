Roban en templo de San Antonio

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una pintura fue robada de la casa parroquial en la iglesia de San Antonio, ubicado en la avenida Insurgentes, esquina con Guanajuato, en Celaya.El párroco de la iglesia del barrio de San Antonio presentó una denuncia en el Ministerio Público.Personal de la Subprocuraduría de Justicia en la Región C comentó que el denunciante informó que a las 2 de la tarde del domingo pasado se dio cuenta que faltaba un cuadro que hace alusión a las ‘Ánimas del Purgatorio’.La pintura es un óleo sobre tela con más de 100 años de antigüedad, pero hace un año llegó al recinto y fue colgado en una de las habitaciones principales junto a otras obras de San Miguel Arcángel, San Benito y San Antonio de Padua.Hasta el momento se desconoce quien o quienes se llevaron la pintura, ya que el sacerdote mencionó a los agentes que ese día entraron y salieron varias personas.El Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el robo, determinar el valor de la obra y analizar los videos de las cámaras de seguridad de la parroquia para obtener más datos o indicios que permitan dar con el responsable.El 31 de mayo pasado, una mujer presentó una denuncia por el robo con violencia en el templo de la colonia Valle Hermoso, también en Celaya. El agresor ingresó a la iglesia amenazó a la mujer con un cuchillo para llevarse equipo de computo, pertenencias y fugarse en una bicicleta.Desde pinturas, esculturas y accesorios han sido robados en los últimos años en diversas iglesias de Celaya.El robo de la pintura que hace alusión a las siete Ánimas en el templo de San Antonio se suma a la larga lista de robos que han sufrido las iglesias o esculturas eclesiásticas en los últimos años.Uno de los más emblemáticos por su difusión nacional y que no se ha podido recuperar fue la corona del Niño de Praga del templo del Carmen, el 20 de enero de 2015.Un video de las cámaras de seguridad del templo, captó que, en menos de cuatro minutos, un hombre entró, sustrajo la corona del Niño de Praga y salió de la iglesia con tranquilidad, pero antes se persignó.Hombres ingresaron por una ventana abierta al templo de Santa Rita, en la colonia San Luis Rey, en Celaya, de donde se llevaron un copón de oro, las piedras de la corona de la imagen de la Virgen de San Luis Rey, así como el dinero de las limosnas.La escultura de Santa Cecilia fue robada en el andador que lleva su nombre en la Zona Centro, la cual fue recuperada unos días después luego de que fue vendida a una familia por 70 pesos.En junio pasado, un hombre con un cuchillo ingresó a la notaria parroquial del templo de la colonia Valle Hermoso y se robó un celular y una laptop para después fugarse en su bicicleta.Pinturas como las del templo del Corazón de María y la de la Virgen de Guadalupe, del templo del Barrio de Tierras Negras, también fueron robadas pero recuperadas semanas después.Hace un par de meses, el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, exhortó a las autoridades a brindar mayor seguridad ante los constantes robos de arte sacro y de limosnas, no solo en diversos templos de Celaya, sino en toda la región.