"Gracias a todos los que nos acompañan y por haberse reunido en este evento tan singular y diferente. Este evento es súper especial por lo que todos sabemos. Les doy las buenas tardes a todos, nace un nuevo bebé que es ´Sin tu Mirada´, nace una nueva apuesta", expresó.



"Sin tu Mirada nace en estos tiempos de cambio y está es nuestra apuesta. Agradecemos mucho esa confianza impuesta y trataremos de estar a la altura. En mi caso es la novela más compleja que me ha tocado realizar", subrayó Sada.

El productor Ignacio Sada y el elenco de la nueva novela de Las Estrellas titulada "Sin tu Mirada" brindaron un pequeño homenaje para recordar a la actriz Maru Dueñas y al productor Claudio Reyes Rubio durante la transmisión del primer capítulo.Claudia Martín, Osvaldo de León, Eduardo Santamarina, Cecilia Toussaint, Luz Elena González y Ana Martin, entre otros, escucharon las palabras del productor luego de ver el arranque de la producción.Sada recordó a Dueñas y Reyes con sus palabras. "Creo que sería muy difícil y, si me apuran, inevitable, empezar este evento que -sin embargo- creo que es motivo de regocijo y hacer un alto en el camino y aplaudir y reconocer el trabajo de dos compañeros que haciendo lo que estamos haciendo ya no están con nosotros. Me duele hablar en primera persona, nos duele a todos, sobre todo haciendo un trabajo que es cotidiano. Hoy lo hablaba con mi compadre Nicandro Díaz en la mañana. Salimos de nuestra casa a hacer un trabajo que según nosotros no representa ninguna vulnerabilidad para lo que vamos a hacer y sin embargo estos dos amigos ya no regresaron a su casa y todos los que estamos aquí les merecemos un homenaje", diría antes de pedir que los presentes levantaran sus copas y solicitar un aplauso que se prolongó.Maru Dueñas y Claudio Reyes fallecieron hace unos días en un accidente vehicular.