Conductor le muerde brazo a policía

Un menor de edad fue detenido por la policía municipal por morder a un policía en el brazo durante un operativo de revisión de vehículos en la comunidad Los Nicolases.El menor se opuso a la revisión del auto que manejaba, además de que no portaba licencia de conducir.El incidente se registró este sábado por la mañana, en el entronque que conduce a la comunidad de Juan José de Llanos hacia Los Nicolases, cuando en un operativo de seguridad y verificación vehicular, un policía municipal fue mordido por un menor de edad al momento de hacerle una revisión a un automóvil.Al hacer la revisión de un Fiesta color negro, el conductor, menor de edad, se negó a recibir la infracción por no portar licencia de conducir y no estar al corriente con las verificaciones.Los agentes de Tránsito pidieron apoyo a un policía municipal, quien los acompañaba en el operativo, y cuando el oficial se acercó, el menor lo mordió en el brazo derecho, por lo que fue asegurado y trasladado a los separos de la Dirección de Seguridad Ciudadana.El oficial preventivo no requirió atención médica, pues la mordedura no le causó daño mayor.