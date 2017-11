No habría más F1 en Brasil

Publicidad

El circuito Interlagos será vendido a inicios del año próximoY pese a que la Fórmula Uno tiene un contrato que vence en 2020, nadie parece saber qué sucederá después“El contrato será respetado por ser una obligación de quienquiera que compre el circuito”, aseguró el alcalde de Sao Paulo, Joao Doria, que se negó a divulgar quiénes son los compradores"Esperamos que después de eso podamos extender por otros 10 años"Doria agregó que la venta de Interlagos, que se encuentra en un área de casi un millón de metros cuadrados, es "irreversible" y debería concretarse a principios de 2018Se espera que la pista sea preservada tras la venta, pero se construirán edificios de apartamentos en el complejoSin embargo, concejales de Sao Paulo argumentan que la propiedad podría ser más rentable luego de la privatización, y ello significaría el fin de un circuito inaugurado en 1940Dado que se desconoce quiénes son los potenciales nuevos dueños, no se les ha podido preguntar qué piensan sobre el proyecto del alcalde tras la privatizaciónAlgunos calculan que la venta de Interlagos, que muchos consideran una carga para los contribuyentes porque no ha sido redituable por años, podría alcanzar los 600 millones de dólaresEl organizador del GP de Brasil, Tamas Rohonyi, dijo que otras sedes podrían reemplazar a Interlagos en caso que los nuevos propietarios no logren extender el contrato con la Fórmula Uno, pero no ofreció detalles"De lo que estoy seguro es que sin la F1, Interlagos estaría muerto", afirmó Rohonyi"Y simplemente no sabemos quién estará en la mesa para discutirlo"Rohonyi consideró que los nuevos y desconocidos dueños querrán mantener la F1 en Interlagos, mientras que el jefe de la Fórmula Uno, Chase Carey, ha dicho que "hay un gran futuro para Brasil en la F1"El Gran Premio de Brasil ha enfrentado bajos niveles de audiencia por televisión en el país y poco patrocinioLa próxima temporada no habrá un piloto brasileño por primera vez desde 1969, lo que podría hacer que muchos más aficionados en el país pierdan interés en la competenciaPero la venta de boletos para la carrera fue nuevamente buena este año, a pesar de que poco había en juego, dado que el piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, de antemano había ganado el título un par de semanas antes en la Ciudad de México