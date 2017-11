"El Chelís" es nuevo técnico de Las Vegas Lights FC

Publicidad

Más que extrañar una cancha de futbol, para José Luis Sánchez Solá el volver a dirigir era una necesidadConvencido del proyecto de Las Vegas Lights FC, club estadounidense que lo confirmó hoy como nuevo director técnico, se marcha a donde “verdaderamente me quieren”“Es una nueva oportunidad, es proyecto muy padre, ambicioso y totalmente nuevoMe cumplen mis expectativas, así regreso a la canchaVoy donde verdaderamente me quieren, esta gente me quiere”, expresó el estratega mexicano para EL UNIVERSAL DeportesEl “Chelís” será presentado mañana de manera oficial con una escuadra que no sólo buscará resultados positivos, sino un futbol que sea un reflejo de lo que significa la “Ciudad del Pecado”: un espectáculo“El equipo tiene que ser espectacular, porque la ciudad es espectacular y nuestro futbol a practicar debe ser espectacular[En objetivos], yo marqué el mío, el futbol que me gusta es uno donde te sientes como espectador y, sin importar tu equipo, se te olviden tus problemas, ya cuando acabe el partido volver a pensar en esos problemas del camino”, atizó“Los directivos confían y me dan mucha responsabilidad”Sobre llevar a jugadores mexicanos a Las Vegas Lights FC, el “Chelís” comentó que “ahorita es hacer un equipo con 16 ó 17 americanos, seguro lo completaré con ocho extranjeros que sean mexicanos”José Luis Sánchez Solá, actual comentarista de ESPN regresará a las canchas después de un año de ausenciaLas Vegas, your coach has arrivedWelcome, @Elchelis!! #LightItUp pictwittercom/UkDhb4iK2y — Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) 13 de noviembre de 2017