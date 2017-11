Daniel Bisogno se lanza contra Mon Laferte en "Ventaneando"

Publicidad

El conductor Daniel Bisogno criticó duramente a la cantante chilena Mon Laferte cuando se habló en el programa “Ventaneando” del incidente que la intérprete tuvo hace unos días con un reporteroDurante una conferencia de prensa para promover la edición deluxe de su álbum “La Trenza”, Laferte se molestó con un reportero cuando éste le preguntó acerca del hecho de que tiene más mujeres seguidoras, cuando -según él- las mujeres se atacan más entre síLaferte, visiblemente molesta, dijo -entre otras cosas- que estaba harta de preguntas machistas“Siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujerEstoy un poco hasta la madre de eso”Artículo Molestan a Mon Laferte preguntas machistas Espectáculos La cantante no ocultó su enojo durante una rueda de prensa para presentar su álbum deluxe En “Ventaneando”, al comentar el incidente, Pati Chapoy -titular del programa- dijo que Laferte “salió corriendo de Chile porque no la soportaron, igual va a salir corriendo de acá”, además le recomendó a la cantante que no hiciera conferencias de prensa“Mi recomendación es que elijas exactamente a los periodistas que tú quieras que hablen de tu música”Daniel Bisogno tuvo palabras más duras para la intérprete, pues expresó: “Está loca la vieja, ¿quién se siente esta señora?”, para añadir más adelante “Ya ni Donald Trump, esta vieja quién se siente, qué carrera tiene como para ponerte en ese planNo nos hagamos tarugos, no es nadie Mon Laferte en este país… que se vaya al diablo… es una tarada como se portó, punto”