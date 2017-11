Asaltos e impunidad en prolongación Vicente Segura: vecinos

Publicidad

La prolongación Vicente Segura se ha convertido en un foco rojo para los vecinos, quienes acusan robos a mano armada, asaltos y allanamiento de locales comerciales, aun a plena luz del día.En un sondeo realizado por AM Hidalgo, los vecinos afirman tener identificado el modus operandi de los ladrones, mismo que fue denunciado a las autoridades, sin embargo no hay respuesta.“En esta calle se ven carros con vidrios polarizados, que parecen sospechosos de vigilarnos y suelen estar semanas antes de que ocurra un asalto, le comentamos a la policía, pero no hacen nada” dijo Carmen Villagrán vecina de la zona.El día 4 de julio, “nuestras oficinas fueron asaltadas y se llevaron equipo de cómputo y pantallas; el asalto fue a las dos de la tarde, afortunadamente no estábamos en la oficina pero fue una pérdida económica grande”, dijo.Al presentar su denuncia “la encargada me dijo que si eran sólo dos laptops y una pantalla no valía la pena la denuncia, puesto que era una cantidad pequeña, tomaba bastante tiempo que proceda, y muy probablemente no recuperaría mis cosas; sentí mucha impotencia ante la indiferencia de las autoridades, es por eso que la gente no denuncia”.Y para mostrar los riesgos de la calle que está ubicada a espaldas del concurrido edificio La Joya, mostró un carro que se le hace sospechoso porque tiene los vidrios polarizados y permanecen allí por horas.Tercy Elizalde, locataria de esta calle, dijo que las asaltaron ya en dos ocasiones, una con cuchillo y en otra con pistola, “llegaron a mi oficina a plena luz del día, eran las dos de la tarde y nos tenían vigilados, venían dos tipos armados y me amenazaron y dijeron que les dijera en donde estaban todos los artículos de valor”.En esa ocasión se llevaron “todos nuestros aparatos electrónicos, no denuncié porque no hacen nada las autoridades, los policías tomaron mi declaración, pero en esta calle, cada que alguien sufre un asalto la policía hace rondas durante una semana y luego se olvidan de la problemática”.Junto a estos testimonios, fluyen otros más en donde las víctimas son estudiantes de la Preparatoria número uno de la UAEH, que son asaltados con cuchillos o pistola y les quitan sus celulares y laptops.Otras víctimas recurrentes, son los proveedores de diversos artículos que surten los negocios de la plaza, entre ellos de firmas como Sanborns al igual que los repartidores que acuden a las instituciones bancarias para hacer el depósito de sus ventas diarias.A estos testimonios recogidos en la prolongación Vicente Segura, se suman algunos videos de esta arteria en donde se cometen los asaltos y pese a ello, la policía no ha logrado convertir este lugar como área segura.