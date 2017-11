AMLO arremete contra ministros de la Corte por presupuesto

Publicidad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, arremetió en contra del sueldo que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el presupuesto que se asignaron para el 2018De gira por Tamasopo, San Luis Potosí, el tabasqueño calificó como un abuso que en la aprobación del presupuesto público del 2018— que es de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos— se permitió que un ministro de la SCJN gane 650 mil pesos mensuales y cada uno de los ex presidentes de México reciba una pensión mensual de 5 millones de pesosExpuso que no hay ningún ex presidente del mundo, ni Barack Obama, ex mandatario de Estados Unidos, que tenga una pensión de 5 millones de pesos mensualesLópez Obrador también publicó en su cuenta de Facebook qué él desea pocoCitó a San Francisco de Asís al decir: “Deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco”Además, agradeció las felicitaciones anticipadas ya que este lunes cumple 64 años y “estoy al 100 con el favor de Dios, del pueblo, la naturaleza y la ciencia”ahc