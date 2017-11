Dañan vehículo de la PGR

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos jóvenes que viajaban en completo estado de ebriedad a bordo, se quedaron dormidos al circular por la colonia Álvaro Obregón y dañaron la parte delantera de una unidad de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la Republica (PGR).Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana sobre la calle Guillermo Prieto, casi con la esquina de la avenida Casimiro Liceaga.En el sitio se encontraba un vehículo Dodge Charger, de color plata, la cual había impactado la parte lateral izquierda de una camioneta Volkswagen de color blanca, propiedad de la PGR.Los Policías Federales Ministeriales al salir de la oficina e investigar que había sucedido, se percataron que en el interior de la unidad había dos jóvenes en estado de ebriedad, los cuales no reaccionaban ante los cuestionamientos de los agentes. Minutos después el conductor, informó que el vehículo no era de su propiedad y se lo habían prestado.El vehículo fue decomisado y puesto a disposición del Ministerio Público ya que no se pudo comprobar si la unidad era robada o no. Elementos de seguridad pública del municipio, sacaron a los dos jóvenes y los subieron a una patrulla.