La Vuelta se puso al rojo vivo

Publicidad

Resultados interesantes se dieron en la Ida de los Juegos de Cuartos de Final de la Liga Piedadense, concretamente en la categoría de Primera A donde se juega el mejor futbol del llano.Llegó el día en que los equipos no debían dar ventaja en el terreno de juego, por lo que los que estuvieron como locales en esta primera etapa tenían la obligación de quedarse con la ventaja, mínima por lo menos.Así, en la cancha de Guanajuatillo los pupilos de Raúl Rodríguez recibieron la visita del complicado plantel Renovación, de Numarán, contra el que se batieron en serio deportivamente durante los 90 minutos de acciones.En este duelo la ventaja no fue para ninguno de los dos, al menos en la Ida pues quedaron empatados con feria de tantos al son de 3-3, marcador que sin duda alguna le favorece al Renovación.Y es que en la vuelta estarán en su casa, La Ermita, donde puede empatar por cualquier marcador para avanzar a Semifinales por la posición de la tabla, pero tampoco puede perder porque eso le da el boleto a los de “Perros Bravos”.Mientras que en La Quesera se midieron los Rojinegros del Atlas ante el líder Halcones, que ha sido el fuerte de este campeonato y también lo demostró en este juego de visita al ganar por la mínima diferencia de 1-0.Con ese marcador, Halcones llegará a la vuelta con la ventaja de empatar o hasta perder por uno de diferencia, aún así puede avanzar a la serie de semifinales en la categoría de Primera A de la Liga Piedadense.Mientras que Guanajuatillo se impuso por apretado marcador de 2-1 a El Carmen, en duelo candente y que deja todo para la vuelta a jugarse en la cancha de la escuadra de La Franja, que tentativamente será en La Campana.La otra llave entre San Juan y Real Campestre, al cierre de la edición aún no terminaba en sus primeros 90 minutos de juego.