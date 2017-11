Vence ‘Quiri’ a Santa Fe

Publicidad

El actual campeón de Veteranos C en la Liga Piedadense, Quiringuicharo, comenzó la defensa de su corona con el pie derecho al vencer 2-1 a la escuadra del equipo Santa Fe, en aguerrido choque.Con este resultado, Quiringuicharo regresará a casa para cerrar la llave de Cuartos de Final con la ventaja, para darse el lujo de hasta perder por un gol de diferencia o empatar y así avanzaría a Semifinales.Los antecedentes en Liguilla de estos dos equipos se remontan al torneo anterior cuando también en la ronda semifinal se vieron las caras y en la Ida quedaron empatados 1-1 pero en la vuelta, Quiringicharo se quedó con el boleto a Semis.A los 54 segundos del partido, Santa Fe, que fue local en este duelo, aprovechó esa condición y se fue al frente con anotación de Ángel Mejía, fue un duro gol para el líder “Quiri” en este cotejo.Sin embargo, al minuto 27 de la primera parte vino el empate con tanto de Javier Murillo y así se fueron al receso 1-1, dejando un buen sabor de boca en el terreno de juego para sus seguidores.Jorge Alberto López, árbitro de este cotejo, pitó el final de este choque de ida por los Cuartos de Final en Veteranos C y con ello ventaja para el “Quiri” que está que no cree en nadie en la Liguilla.