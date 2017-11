¿Será apacible la muerte de los agnósticos?

Publicidad

El pasado domingo, en la página B.7 de am, se publicó la colaboración de Mario Vargas Llosa titulada “Entre los monjes”, donde narra sus impresiones acerca de la visita que efectuó a un monasterio benedictino español. No precisa cuánto tiempo estuvo ahí, pero es de suponerse que permaneció más de un día.Leí con fruición tres veces el texto. He leído a Vargas Llosa desde hace años y, cuando impartía clases en Conalep plantel Guadalajara II, les pedía a mis alumnos que leyeran su cuento “Los cachorros” y fragmentos de algunas de sus novelas, para que luego redactaran síntesis y comentarios en ocho párrafos. Debo decir que despertaba en los jóvenes el gusto por la literatura y les hacía desarrollar su capacidad de análisis.Un resultado inmediato de la lectura de “Entre los monjes” fue que busqué en internet cuántos y dónde están los monasterios benedictinos en España, comencé a leer las reglas de la orden benedictina (aún no termino) y he acumulado textos impresos relacionados con los términos agnosticismo, agnóstico, gnóstico, ateo y ateísmo, además de enlistar a los filósofos más destacados en relación con cada uno de esos conceptos.En el sexto párrafo de su colaboración, Vargas Llosa se pregunta -refiriéndose a los monjes y monjas benedictinos-: “¿Puede apreciar cabalmente un agnóstico como yo lo que significa la entrega de estos hombres… a su fe? Seguramente, no.” Y renglones adelante escribe: “Lo que un agnóstico puede entender y admirar en este lugar y en estas personas es lo que T. S. Eliot llamó la continuidad de la cultura y la importancia que para la civilización tienen las formas”. Enseguida viene un reconocimiento a la labor de San Benito.Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936), ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010, el Premio Cervantes en 1994, el Premio Leopoldo Alas en 1959, el Premio Biblioteca Breve en 1962, el Premio Rómulo Gallegos en 1967, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y el Premio Planeta en 1993, entre otros. Tiene doble nacionalidad: peruana y española. Desde 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrísimo señor, al recibir de Juan Carlos I de España, el título de Marqués de Vargas Llosa. (Datos de Wikipedia).Supongo que Vargas Llosa, al igual que la gran mayoría de latinoamericanos, fue bautizado en la Iglesia Católica y que en sus primeros años elevó preces al Altísimo para agradecer el don de la vida y la existencia de una familia que lo acogió con amor. Lo cierto es que durante su niñez en Bolivia fue alumno de los Hermanos Lasallistas, hasta cuarto grado de primaria, y después alumno de los salesianos en Piura, cuando su familia retornó a Perú. En Lima, la capital, volvió a ser alumno de los lasallistas hasta segundo de secundaria.Con Vargas Llosa ha pasado lo mismo que con muchas personas (imposible saber cuántas) cuyo pensamiento “evoluciona” -como he escuchado que dicen ellas mismas- y pasan, de una fe sólida en Dios y su universo invisible de ángeles y santos, a una duda “razonable” o “absoluta” de su existencia, o bien, de plano niegan la existencia de Dios y se vuelven ateos. Pero, lo peor: a veces son enemigos irreconciliables (a muerte, y lo escribo en sentido literal) de los católicos que siguen fieles a su fe, y los combaten de diferentes modos.Copio una definición que encontré en el Diccionario Académico: “Agnóstico es aquel que ‘declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia’”. Por lo tanto, el agnóstico no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras estas no sean demostrables. Ateo, por el contrario, es aquel ‘que niega la existencia de Dios’.Con carácter general, y más allá de matices filosóficos, para aglutinar a ateos y agnósticos suele emplearse la expresión “no creyentes”. El biólogo británico Thomas Henry Huxley acuñó la palabra agnóstico en 1869 en un discurso ante la Sociedad Metafísica, para describir su filosofía, la cual rechaza todas las declaraciones de conocimiento espiritual o místico.Respeto todas las posturas filosóficas de las personas. Crean lo que quieran. Yo soy católico, pero muchas veces, sobre todo en mi adolescencia y juventud me hice varias preguntas: ¿Quién hizo a Dios? ¿Se hizo solo? ¿Cómo debo entender la eternidad si ésta no tuvo principio? ¿Cómo es Dios, para estar al tanto de cada creatura y cada cosa que puebla el universo que Él creó? ¿De qué tamaño es el universo?, ¿Cómo será el futuro después del fin del Mundo y quizá de toda la creación material?, etcétera.Como periodista conocí a mucha gente, sobre todo adultos varones que ostentaban cargos públicos, dirigían empresas, eran líderes políticos o altos dignatarios de ciertas sociedades filosóficas, cuyo pensamiento había “evolucionado”. Estos, al hablar en confianza ante grupúsculos de atentos escuchas, cofrades o seguidores, aseguraban tener una paz interior, seguros de que llegaría con toda naturalidad el fin de su ciclo vital y sentirían cumplida su misión, hecha con “fervor revolucionario” (estaba de moda hablar de la Revolución Mexicana).Claro que leí cómo murieron destacados librepensadores como Voltaire, “quien abandonó la vida de mala gana”, como escribió uno de sus biógrafos. Pero personas mexicanas muy destacadas en su momento y con cierta fama, que conocí y traté, no una sino varias veces, cuando llegaron al fin de sus días no ofrecieron esa apacibilidad que sería de esperarse en los ateos o agnósticos, que no deben tener ni sentimientos de culpa ni remordimientos por nada que hayan hecho. Como católico me dio gusto que “dieran el viejazo”, (por supuesto que no mencionaré ningún nombre, soy prudente). Así que, espero, nuestros más destacados literatos también, llegado el momento, lo den.