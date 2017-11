Publicidad



"El futbol nos sigue mostrando que es muy impredecible, no sabemos si tendrán la oportunidad de jugar ciertos jugadores. Por ejemplo, en el partido anterior quisimos modificar en defensa y al final no hicimos cambios por el buen juego de los que estaban en el campo. No me gusta y no me atrevo a vaticinar quién va a jugar", argumentó.



"Cuando planificamos el juego sabíamos que Robert Lewandowski no iba a estar, los demás (Glik, Pazcan, Grosicki, etc.) son decisiones de ellos". Lo más importante, aseguró, "es la idea de juego… no creo que (Polonia) vaya a cambiar mucho y si lo hace, igualmente será un reto y un desafío ajustarnos a las necesidades que ellos hagan a las que nosotros tenemos que hacer también y creo que al final, ambos países tienen muy buenos jugadores y las ausencias son normales en el futbol, veremos quién las puede asumir de la mejor manera".

en los isquiotibiales no es la principal razón por la que, con respecto a la que jugó el viernes en Bélgica.Claro que todavía hay a quien inquietan estos, pero el colombiano parece congruente con la idea que ha manejado a lo largo del proceso, y más ahora que busca definir los últimos lugares de la lista final para el Mundial de Rusia.quienes inclusomientras que el atacante de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, se mantuvo con el grupo para iniciar la recuperación.Ante estas ausencias y porque ya lo había pensado así, vendrán las modificaciones. El estratega colombiano no engaña a nadie.Mantiene el método de plantear el juego según las fortalezas y debilidades de su rival:En palabras más terrenales,para que dos tomen a los dos atacantes locales y así sobre uno de los zagueros para hacer las coberturas que se necesiten.De ahí que las críticas a las rotaciones o alternativas tácticas se hayan convertido en algo tan ocioso, como la manera en que detalla los análisis de los equipos que va a enfrentar., en esta ocasión, los polacos, que logra por los videos y por las páginas especializadas (como Wyscout), que le permiten conocer muchas de las tendencias de los equipos al momento de tener el balón, de defender, de atacar, etc. Claro que no siempre pueden ser, estas herramientas, tan exactas.Aunque se mantiene con el equipo y se presentó al reconocimiento de cancha,, quieny ya "tomaremos la decisión si juega o no". De ahí que se abra la posibilidad de ver en la cancha a Raúl Jiménez abierto, por un costado, y a Oribe Peralta por el centro del ataque.