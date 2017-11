Así solucionarán el problema del tráfico durante el FIG

Publicidad

A cuatro días de que inicie el Festival Internacional del Globo (FIG), regidores lamentaron que la obra del distribuidor vial Benito Juárez vaya a complicar el acceso a dicho evento.La apuesta, pese a que la obra tiene tres años sin concluir, es que Tránsito Municipal oriente a los conductores y se eviten congestionamientos.“Ayudaría mucho (si abren la obra) porque de por sí solo se va a complicar, ellos (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) tienen sus propios tiempos y en la Comisión de Seguridad no nos han dado información en cuanto al tránsito. Tendremos agentes que estén orientando a la gente y cómo eficientar en tiempos, pero sí lo veo complicado”, opinó el regidor y consejero del Parque Metropolitano, Jorge Arturo Cabrera.am publicó ayer que a tres años del inicio de construcción del distribuidor vial Benito Juárez, éste no concluirá con los trazos originales y será otro año en que la obra no esté lista para afrontar los visitantes al FIG.“No se nos ha dado a conocer la logística de cómo se va a manejar, pero evidentemente (la obra) va a ayudar a provocar caos vial, pero tiene toda la disposición de Tránsito para ayudar a la fluidez”, añadió el edil.La integrante de la Comisión de Turismo, Beatriz Yamamoto Cázarez, explicó que el distribuidor ha sido tema en las mesas de trabajo para dar solución al embotellamiento vial.“Sí se ha comentado el cómo ayudar por la obra y que ahora con los estacionamientos remotos y con la dosificación del tráfico en esa área pretendemos que pueda salir bien librado”, comentó la regidora.