Aumento al alumbrado no era para luminarias

Publicidad



"Tengan la certeza de que en todo momento la convicción de esta administración ha sido cuidar muy bien la economía de los leoneses, debe ser proporcional, equitativo y con mucha justicia", concluyó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El síndicoAunque no dejó de mencionar que tarde o temprano por aumento de valores catastrales tendrá que subir el valor del predial.quede casia la baja en losladelal cual no se le subió un 5% como se tenía proyectado.En este mismo sentido aseguró y defendió que la intención de aumentar el DAP no era para pagar las luminarias.